Carlos Sobera no pudo presentar ‘Pesadilla en el paraíso’ por este motivo

Este domingo, los espectadores de Pesadilla en el Paraíso se quedaron muy sorprendidos al no ver a Carlos Sobera en la pantalla al inicio del programa. En su lugar, Nagore Robles se puso al frente del reality y explicó el motivo de la ausencia del presentador.

Nagore Robles sorprendió a los espectadores al aparecer en el plató como la presentadora del debate de Pesadilla en el paraíso. Durante el primer tramo del programa fue ella la que condujo el bate, no sin antes explicar el motivo de la ausencia del conductor habitual del formato, Carlos Sobera.

Tal y como explicó Nagore, Carlos Sobera no pudo llegar a tiempo a las instalaciones de Mediaset por un contratiempo inesperado. «He hablado con el piloto del vuelo en el que viajaba Carlos, le he dicho que me quiero estrenar, así que ha salido tarde, llega un rato después y yo voy a presentar un ratito con vosotros en Mitele Plus», explicó Nagore entre risas.

Nagore Robles ha comenzado #PesadillaDebate14 presentando https://t.co/5r6puQzYmi — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) December 11, 2022

Poco después del comienzo del programa, ya en su emisión en Telecinco, era Ion Aramendi el que hacía lo propio, explicando los motivos por los que el presentador no había podido estar en el plató. «No soy Carlos Sobera. Estaba tranquilamente en Londres, venía para aquí y le han pasado una mala jugada los vuelos, las conexiones», relató el presentador.

«El pobre se ha quedado atascado en Barcelona, igual viene a lo largo de la noche, pero no os preocupéis que está muy bien», explicó Ion Aramendi, de esta forma, fue él quien finalmente cogió las riendas del debate de Pesadilla en el Paraíso, conduciendo el programa de principio a fin.