Camilo: el mensaje que le escribió una fan y sirvió de inspiración para una canción

Recientemente, Camilo anunció que estaba a punto de sacar nueva música. El pasado miércoles 3 de abril lanzó Dos, su segundo EP. Este es la segunda parte de Un, su primero. Ahora, ha querido compartir con sus fans el trasfondo de una de sus nuevas canciones que forman parte de este EP. Lo ha contado a través de un reel de Instagram y ha emocionado a todos sus fans con este gesto.

Y es que el cantante ha querido mantener a sus fans bien cerca en este proyecto, ya que ha contado que su canción Autodiagnóstico está inspirada por una historia que le compartió una de sus fans. «El 9 de julio de 2023, subí un post a mi Instagram pidiéndole a mi tribu que me compartieran cosas que estaban pensando o que estaban sintiendo, para que pudieran servir como semillas creativas o como inicios de cosas que pudieran transformarse en árboles grandotes. En mi caso, en canciones», contaba en su reel.

«Y hubo un comentario que me hizo pensar muchísimo: ‘Tengo dolor de garganta, pero yo sé que es porque necesito sacar mi mensaje y creer en él’. Ese mensaje a mí me hizo pensar muchísimo y terminé escribiendo una canción acerca de una persona que tiene un montón de molestias y dolores, iba al médico y este le dice que está todo bien. Vuelve al médico como seis veces y el doctor le dice que todo está bien. Entonces esa persona decide autodiagnosticarse. Y escribí esa canción que se llama Autodiagnóstico. Pero no la terminé, quedó como a la mitad».

«Y en estos días, aquí en el taller creativo, la terminé de escribir y llamé a un montón de amigos músicos que habían estado conmigo hace días y grabamos esta canción que terminó siendo un pambiche, que es algo así como el abuelito del merengue. Y mi esposa con Juli y otros amigos armaron un set muy ‘cool’ y grabamos el vídeo de esta canción que se llama Autodiagnóstico.» Así lo contaba Camilo en sus redes sociales donde ha recibido mensajes de sus fans emocionados por la cercanía que tiene con ellos.

«Os va a poner a bailar, os va a poner a cantar, os va a poner a reir, os va a poner a llorar probablemente un poquito, pero en caso de llorar, prometo que lo van a hacer mientras bailan.» Así describía Camilo su nuevo EP cuando lo anunciaba. El colombiano que está a punto de ser padre por segunda vez ya ha sacado su segundo EP a tan solo dos meses del inicio de su gira por Europa que visitará ciudades como A Coruña, Tenerife, París, Madrid, Granada, Sevilla, Córdoba, Barcelona, Chiclana de la frontera y Marbella. También llevará su tour Nuestro Lugar Feliz a Estados Unidos donde también pasará por varios estados del país.