Camilo deja sin palabras a sus fans con un regalo antes de Navidad

El cantante colombiano Camilo no para de cosechar éxitos mientras viaja por el mundo para presentar su gira De Adentro Pa’ Fuera Tour, gira que comenzó en España y finalizó el pasado 8 de diciembre en Bogotá, ciudad en la que se siente en casa.

«Mis pies ya quieren pisar entero mi continente, encontrarme con mi gente porque me espera para cantar, ha sido mucho esperar, pero ya falta poquito eso es lo que necesito porque donde esté la tribu en ese lugar habito. Imagínense este asunto, encontrarnos cara a cara y ver como el tiempo se para cuando al fin estemos juntos. Cantando fuerte y rotundo en nuestra primera vez y va a ser un 10 de 10 porque esta gira termina en América Latina en 2023”, de esta manera tan peculiar anunciaba que todavía le quedaban muchas ciudades por visitar.

El autor de Vida de rico ha anunciado a través de Instagram que su gira va a pasar por los lugares por los que todavía no ha pasado, para que todos sus fans tengan la oportunidad de verle: “No se imaginan las ganas que tenía de darles esta noticia. De Adentro Pa’ Fuera Tour no podía terminar sin vernos las carátulas en todos los lugares que no hemos visitado”, así de contento daba la noticia a sus seguidores.

Por el momento el artista se encuentra muy tranquilo en casa viviendo su primera Navidad junto a Evaluna y su hijo índigo como padres primerizos. O así nos lo han dejado ver en su publicación donde Camilo pillaba con las manos en la masa a Evaluna mientras hacía unas natillas: “En mi casa hoy Evaluna se puso la 10 y aprendió a hacer natilla. ¿Qué está haciendo?”, decían ambos entre risas, mientras ella trataba de que su pareja no enseñara que estaba viendo un tutorial de YouTube para hacer la receta.