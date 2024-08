Camila Cabello, protagonista por un reto viral por el que ha recibido duras críticas

Camila Cabello se encuentra en plena promoción de su nuevo proyecto discográfico: C, XOXO. La artista de origen cubano está participando en diversas entrevistas y modelando para diversas campañas, siendo una de ellas la de NYLON France, con el objetivo de hacer sonar su nueva era musical.

Pero, lejos de quedar ahí, continúa manteniendo un perfil muy cercano con su público en redes sociales. De hecho, en plataformas como TikTok ha dejado claro que siempre está dispuesta a sumarse a los nuevos trends, bailes y juegos. Por ello, ha nadie ha dejado indiferente con su última publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NYLON France (@nylonfrance)

Camila Cabello nunca ha tenido reparos para confesar su fanatismo por One Direction, la icónica banda británica con la que Harry Styles dio el salto a la fama. De hecho, y como buena directioner, ha contado en diversas ocasiones lo que ha supuesto en su vida las canciones de la agrupación.

Por ello, recientemente, ha realizado un vídeo donde ha posicionado su top 10 de las mejores canciones de One Direction. Una publicación un poco arriesgada, pues es imposible coincidir con el gusto de todos. Además, y aunque los integrantes de la banda se encuentran trabajando en sus respectivas carreras en solitario, todavía son millones los fans que los escuchan en las plataformas de streaming.

Camila Cabello causa polémica con su Top 10

Por ello, ha titulado la publicación con una frase muy contundente: «Honestamente, no discutáis conmigo». De esta manera, y en un tiempo de 60 segundos, la cubana ha procedido a posicionar los temas que le aparecían en pantalla de forma aleatoria. Un divertido juego donde ha dejado claro que se sabe todas y cada una de las canciones y donde ha cantado algunos de sus versos.

Del décimo al sexto puesto están I want to write you a song, Fool’s gold, Right now y Perfect, y del quinto al primero ha posicionado They don’t know about us, Last First Kiss, She’s not afraid, Infinity, Ready to run y Don’t forget where you belong. Eso sí, no se ha mostrado muy feliz con las canciones que le ha seleccionado la aplicación de forma aleatoria.

Pues, completamente indignada, ha confesado algo. «No era lo que me esperaba, ¿dónde está One Thing? ¿Dónde están el resto de las canciones?», expresaba. Unas palabras con las que dejaba claro que, su elección del Top 10 no ha sido el deseado por ella y, por lo tanto, que esas canciones no son las mejores que tiene la boyband, desde su punto de vista.

Asimismo, y como ya sabía que podía ocurrir, poco han tardado los fans de los británicos en comentar su elección. «¿Cómo que Fool’s Gold en el 9 Camila?», «Se parece a la que se salió de Fifth Harmony», «No le sabes mi amor», «Cómo ibas a poner Fool’s Gold en el 9 AMIGA????», «Le tuvo miedo al éxito, sabíamos que They don’t know about us era la 1» o «Hermosa, como que right now en 8????», son algunos de los comentarios que se pueden leer.