Camila Cabello comparte un vídeo bailando la coreografía viral de Miércoles Addams

El pasado 23 de noviembre Netflix estrenó Miércoles, la serie basada en Miércoles Addams, la hija de la ya mítica Familia Addams. La ficción se convirtió inmediatamente en un fenómeno de masas y hasta los famosos han sucumbido a su éxito. Un ejemplo de ello es Camila Cabello.

Uno de los momentos más virales de la serie es cuando la joven acude a un baile del instituto en el que realiza una impactante coreografía. La propia actriz que da vida a la protagonista, Jenna Ortega, explicó que ella misma había sido la encargada de idear los pasos. Como no podía ser de otra manera, TikTok ha sido el lugar donde miles de personas ya han recreado el famoso baile.

Aunque la canción que suena en la serie durante este momento es Goo Goo Muck de la banda The Cramps, en la vida real la coreografía se ha popularizado con Bloody Mary de Lady Gaga de fondo por lo bien que queda la letra con los pasos de baile. Toda una casualidad sin duda, pero hay que dar gracias a quien se dio cuenta de esta similitud. Gaga ha recibido encantada el cariño que esta recibiendo su tema pasado tanto tiempo desde su estreno, ya que pertenece al álbum Born This Way de 2011.

Camila Cabello ha querido unirse a esta tendencia y también ha publicado un vídeo de ella misma bailando la canción. La acompaña Morgan Myles, una de las cantantes que forman parte de su equipo en la versión estadounidense de La Voz. La artista ha lucido un estilismo que recuerda a la propia Miércoles: pintalabios negro, vestido largo negro vaporoso con encajes y guantes.

Los fans de Camila han comentado en redes que “si por alguna razón Jenna no puede presentarse a alguna escena, Camila fácilmente podría aparecer”. Son algunos los que piensan que ambas comparten un cierto parecido, aunque claro está la cantante sea mayor que la actriz.