‘Callejeros’: los mejores momentos del programa de Cuatro que jamás olvidaremos

Mediaset España ha sorprendido a todos con su último comunicado. El grupo de comunicación ha informado que regresa uno de sus programas más vistos y queridos por la audiencia, Callejeros. El popular show de Cuatro vuelve con nuevos episodios tras 10 años desde su última emisión.

El formato estuvo presente en la parrilla televisiva española desde 2005 hasta 2014 y canceló su emisión debido a las bajadas de audiencia que estaban experimentando sus últimas entregas. Pero, lo que es innegable es que, a lo largo de su historia, nos ha dejado momentazos que han quedado grabados en la memoria de todos. ¡Hacemos un breve repaso!

¡VUELVE ‘CALLEJEROS’!👏👏 Cuatro ya prepara con Señor Mono y @nachomedinatv las nuevas entregas de este mítico espacio, que contará con un renovado equipo de reporteros pic.twitter.com/9non205ysT — Mediaset España (@mediasetcom) November 2, 2023

Ramón el «vanidoso»

El icónico señor dejó sin palabras a todos con su relato de cómo había sido condenado a prisión. Tras robar en un banco al grito de «al atracador, al atracador» por parte de una interventora, el hombre tuvo que llevarse un coche «avisando» para poder escapar. Todo ello para llegar a casa y vestirse de Emidio Tucci, porque tal y como explica, «soy un vanidoso».

Ares y el control de alcoholemia

Los controles de alcohol y drogas de la Guardia Civil también han presentado en el programa de Cuatro a personalidades de todo tipo. Uno de los más populares fue Ares, un joven que dejó claro su patriotismo desde el primer momento. «Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley», gritaba. Con la mano herida porque «una pared se ha metido conmigo», el joven procedió a hacerse el test del alcohol en aire al ritmo de «Pim, pam, toma lacasitos».

La Menchu de Murcia

Otro control de alcoholemia lo protagonizó la Menchu de Murcia. Tal y como se pude presenciar, la señora estaba muy emocionada por someterse a un control por primera vez. «0.0, ya se puede ir», le dijo el agente. «Uy 0,0. ¿Qué me ha tocado?», respondió con alegría. Un momentazo imposible de olvidar.

El hombre «embarazado»

Las detenciones policiales emitidas en Callejeros tampoco han dejado indiferente a nadie. Una de las más sonadas la protagonizó un hombre en trámites de separación que decidió saltarse todos los semáforos en rojo de Alicante. Tras golpear su vehículo, el cuerpo de policía decide detenerle. Pero, lo que nadie se esperaba eran las razones que daría el detenido para hacer saber del error de lo que le estaban haciendo.

Abogado, profesor, vigilante de seguridad, de Opus, testigo de Jehová, secreta, profesor de chino mandarín, eran algunas de sus profesiones. «Por favor, no me hagan daño que estoy embarazado», dijo. «Soy mujer, soy transexual, soy travesti y no acepta mi transexualidad», continuaba. «Estoy embarazado de gemelos. De seis meses», añadió al ver que no le hacían caso.

«Tienes algo en el pelo»

Las fiestas en los pueblos pasan factura. El equipo de Callejeros se trasladó en otra ocasión hasta el control que estaba llevando a cabo un cuerpo de policía, momento en el que conocieron el caso de una joven que exponía la injusticia a la que se somete a las mujeres ante la ingesta de alcohol.

«Debería ser diferente para chicos y para chicas porque las mujeres tenemos una hormona que está en menor cantidad y es la que metaboliza el alcohol», señalaba la estudiante de cuarto de medicina. «Una cosa, tienes ahí algo en pelo», interrumpía el reportero. «No, sí ya lo sé», cambiaba de tema la entrevistada, «¿Es como pasta de dientes o nata o algo?», investigaba el periodista. «¿Qué es?», continuaba. «No me acuerdo», sentenciaba ella entre risas.