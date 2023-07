Bosco responde a los rumores de una posible ruptura con Adara

La relación de Bosco y Adara se dio a conocer por sorpresa antes de la final de Supervivientes 2023 ante la conmoción del público. Nadie se había dado cuenta de que entre los dos concursantes había surgido el amor hasta ese momento. El sobrino de Pocholo ha explicado en alguna ocasión que su relación ha sido a veces un “camino de baches” debido a los problemas que han tenido que enfrentar. Ahora un nuevo problema parece haberse cruzado en ese camino.

En realidad, todo fue más fruto de rumores que por alguna acción que hubieran hecho los protagonistas de la historia. Raquel Arias y el ganador del reality comparten amistad y fueron juntos al estreno de una película. Supuestamente por este motivo habría bloqueado Adara a la colaboradora de Así es la vida, que le enviaba un mensaje en este programa. “Solo quiero que sea feliz, contigo o sin ti, eso lo tenéis que elegir vosotros, yo simplemente soy su amiga”, declaraba enfadada.

Llamarme loco… pero así por pensar en alto… YO CREO… nose eh ya me diréis… YO CREO que a la tercera o cuarta A LO MEJOR alguien se lo cree … 😂😂😂 pic.twitter.com/IOn0EcmKvB — Bosco Blach Mtz-Bordiu (@ElBoscolito) July 11, 2023

Bosco ha hecho uso de las redes sociales para responder a los rumores, pero lo ha hecho con el sentido del humor que tanto le caracteriza. Sobre el supuesto emparejamiento con Arias, el ganador de Supervivientes 2023 subía una captura de una noticia cuyo titular sugería que había abandonado a una para irse con la otra junto con un texto cargado de sarcasmo.

“Bosco olvida a Adara Molinero con esta colaboradora de Telecinco y saltan las alertas”, rezaba el titular. El joven lo negaba todo de una manera elegante a la par que irónica: “Llamadme loco… Pero así por pensar en alto… Yo creo… No sé eh ya me diréis… Yo creo que a la tercera o cuarta a lo mejor alguien se lo cree”. Lo que quería decir exactamente es que por muchos titulares y noticias que salgan afirmando que ha roto su relación con la de Alcobendas, no quiere decir que dicho suceso vaya a ser real.

No son pocas las veces que la prensa ha hablado de ruptura desde que la pareja volviera de Honduras, lo que está claro es que una vez más los rumores han resultado ser falsos. Ambos siguen juntos y, aunque las dos mujeres es cierto que no tienen buena relación, la amistad de Raquel Arias y Bosco en principio se mantiene también.