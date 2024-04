No es ningún secreto que Reacción en cadena se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. El concurso presentado por Ion Aramendi está cosechando grandes datos de audiencia y, en parte, gracias al enorme trabajo que realizan los Mozos de Arousa, el equipo formado por Borjamina, Raúl y Bruno.

El pasado domingo 21 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de Reacción en cadena. De esta forma, los espectadores del concurso no tardaron en darse cuenta de que Borjamina no estaba situado entre sus dos compañeros, como suele ser habitual. En esta ocasión, era Raúl el que se convertía en portavoz.

Nada más comenzar el programa, Ion Aramendi anunció que había una novedad. Poco después, incidió en este asunto: «Raúl, eres tú portavoz esta tarde». El gallego no tardó en responder: «Sí, Borja ya está saturado de que yo le diga una opción, Bruno otra…» Lejos de que todo quede ahí, el presentador de Reacción en cadena quiso dirigirse al portavoz habitual de los Mozos de Arousa.

«Borjamina, hacemos un kitkat entonces en tu portavocía y que sepa Raúl lo que significa que estén todo el rato con la orejita aquí», mientras hacía gestos con sus manos. A pesar de todo, las primeras pruebas son las únicas en las que Borja fue sustituido por su hermano como portavoz del equipo.

Desde Complicidad Ganadora hasta la Última Cadena, los tres ocuparon las posiciones habituales en el concurso. De hecho, el pasado domingo 21 de abril los gallegos llegaron a acumular nada más y nada menos que 110.000 euros aunque, tras una serie de aciertos y errores, llegaron a la palabra final, que era «TEMA» con 27.500 euros.

En esta ocasión, Borjamina sí que era el portavoz de los Mozos de Arousa. Es más, Ion Aramendi le hizo entrega del sobre que contenía la palabra que debían acertar, que empezaba por «RO» y acababa en «O». Al no encontrar opciones posibles, dieron el paso de comprar el eslabón misterioso, que era «PELÍCULA». Finalmente, optaron por «ROLLO», por lo que consiguieron sumar un total de 13.750 euros al bote, que ya asciende a 1.590.889 euros.

Borjamina explica por qué ha cedido a Raúl el puesto de portavoz de los Mozos de Arousa

En el programa del pasado domingo 21 de abril, se puede apreciar cómo el gallego intenta explicar el motivo de su decisión, pero no le es posible. Aun así, Borjamina no ha dudado un solo segundo en utilizar sus redes sociales para tratar de explicar lo sucedido a los espectadores de Reacción en cadena.

«En el programa de ayer no fui portavoz porque no tenía la energía ni ánimo necesarios, prefiriendo estar en un segundo plano», confesó Borjamina. Lejos de que todo quede ahí, el gallego fue mucho más allá: «Como me preguntáis y cortaron la explicación (parece ser que hay que ocultar si no se está bien), lo pongo por aquí». Además, añadió algo más: «Hoy repite Raúl».

Por lo tanto, queda confirmado que en la entrega de este lunes también veremos a Raúl en el papel de portavoz de los Mozos de Arousa, cogiendo el testigo de su hermano. No se sabe hasta cuando será así, pero probablemente más pronto que tarde podremos volver a ver Borjamina en su puesto como portavoz de los Mozos de Arousa.