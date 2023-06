La comentada reacción de Marta López al enterarse de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón

Sálvame ha dejado a toda su audiencia boquiabierta con una de las noticias más importantes que ha dado a lo largo de su historia como es la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. Pero los espectadores no han sido los únicos, también ha llamado mucho la atención la reacción de Marta López a la noticia en pleno directo.

Según el espacio de Telecinco, fuentes muy fiables le aseguran que el colaborador se casará el próximo fin de semana, posiblemente en una conocida sala de fiestas de Madrid. Allí sería la fiesta después de la ceremonia, por lo que la pareja llegaría ya siendo marido y marido.

La reacción de todos los compañeros del madrileño ha sido de absoluta sorpresa después de que negase que el actor fuese su novio durante meses. Recordados son su enfrentamientos con Mayte Ametlla por este tema cuando le presentaba pruebas de que tenían una relación de algo más que amigos.

💍 Kiko Hernández se casa con Fran Antón el próximo Domingo 11 de Junio. 💑@salvameoficial#yoveosalvame pic.twitter.com/pZrh46OJ4h — Lorente 📺🎬📣 (@lorentencorazon) June 8, 2023

Como era de esperar, al conocer esta noticia todas las miradas se pusieron sobre Marta López, amiga íntima desde hace años del colaborador desde que se conociesen en Gran Hermano. Para sorpresa de todos ella no sabía nada de esta boda.

«Me alegro por él, pero lo estoy pasando mal. Es como que hoy me he dado cuenta de que ya no tengo nada que ver con él. Me da pena», decía. En el pasado tuvieron una gran relación, pero en los últimos años se habían distanciado.

«En mi vida me imaginé que Kiko se fuera a casar y yo no estuviera en la boda. Desde hace un año, él lo dijo, no tenemos la misma relación, pero el amor y el cariño que siento por él no ha cambiado. Puede ser que estemos más distanciados, pero nunca me lo imaginé», decía entre lágrimas.

«Está claro que si no estoy ahí es porque ya no le importo, ahí están sus amigos», lamentaba la colaboradora de Sálvame muy afectada.

Pero ella no es la única sorprendida por la noticia de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. Kiko Matamoros y María Patiño también han dejado claro que no tenían ni idea de esto. Belén Esteban, que entró por teléfono en el programa, dejó claro lo que opina: «No estoy enfadada, estoy triste, pero le respeto».