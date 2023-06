BLACKPINK: Jennie preocupa al abandonar el escenario en plena actuación

Convertidas en las artistas de K-pop del momento en todo el mundo, las integrantes de BLACKPINK se encuentran en gira mundial, la más grande de su carrera hasta la fecha. Sin embargo, durante su concierto de Australia no fue como ellas, ni como los fans se esperaban.

El pasado 11 de junio, las artistas actuaron en Australia y aunque todo iba bien, de repente Jennie puso en alerta a todo el recinto, cuando de repente se bajó del escenario en mitad de la canción Lovesick Girls. Un hecho que rápidamente generó una gran preocupación entre sus fans.

Ante miles de fans en el Rod Laver Arena de Melbourne, Jennie no pudo mantenerse estable y comenzó a encontrarse mal. Por ese mismo motivo, decidió bajarse escenario con la ayuda de los miembros de su equipo, bajo la mirada de preocupación de los allí presentes.

Lisa, Rosé y Jisoo, explicaron que continuarían el concierto sin Jennie: «Nos sentimos tan tristes de no tenerla con nosotros, pues ella estaba muy entusiasmada de presentarse en Melbourne. Estoy segura de que se debe estar sintiendo decepcionada en el backstage, pero le brindaremos todo nuestro amor para que pueda recuperarse pronto», explicaron.

Una vez finalizado el concierto, a través de un comunicado, la agencia YG Entertainment confirmó que la artista tuvo que abandonar el concierto debido a problemas de salud: «Jennie expresó su determinación al querer continuar con la presentación hasta el final; sin embargo, decidimos asegurarnos que descansara por recomendación del médico», señalaban.

Jennie también publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus fans. Y es que cabe destacar que la joven se encuentra en el punto álgido de su carrera artística, compaginando su papel en la serie The idol de HBO Max, con sus proyectos en solitario y la gira Born Pink world tour. Demasiados compromisos que le podrían haber pasado factura.

BLACKPINK’s Jennie apologized to fans after she stopped performing and left the stage abruptly during their Day 2 «BORN PINK» concert in Melbourne, Australia on June 11, 2023 due to her «deteriorating condition.» pic.twitter.com/1FbgCbuJ7B

— The Philippine Star (@PhilippineStar) June 13, 2023