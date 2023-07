Bizarrap desvela que ha grabado una nueva canción con un artista español

Convertido en un fenómeno musical a nivel global, Bizarrap lleva casi todo el mes de junio en España, un país en el que ya se siente como en casa, debido a sus múltiples compromisos profesionales, motivo por el cual se pasará gran parte del verano aquí.

Además de los festivales en los que el productor argentino del momento en todo el mundo participará este verano, Bizarrap también se escapa siempre que puede a España para visitar a los amigos que tiene aquí, algo sobre lo que habló durante su visita a El Hormiguero, donde se mostró muy emocionado de visitar el programa por primera vez.

Durante su visita a El Hormiguero, Bizarrap confesó a Pablo Motos que tras el éxito mundial de su colaboración junto a Quevedo, que un año después continúa en el top global de Spotify, ya tiene grabada una nueva session con otro cantante de nuestro país.

#BizarrapEH: ¡¡BOMBAZO!!

Bizarrap anuncia que ha grabado una canción con un/a artista español/a que le gusta mucho: «Creo que va a ser un palo, pero me parece que no es el momento de sacarla aún» ¿De quién crees que se trata? pic.twitter.com/30jrM1lyAu — Teleaudiencias (@teleaudiencias) June 29, 2023

«Creo que va a ser un palo, pero me parece que no es el momento de sacarla aún», explicó el productor argentino durante su primera visita al plató de las hormigas. Sin embargo, para no estropear la sorpresa, no quiso dar ninguna pista sobre el artista con el que ha trabajado en una nueva session.

No obstante, tras esta confesión, los fans del productor argentino han empezado a sacar sus propias conclusiones y a través de las redes sociales ya han comenzado a sonar varios nombres de posibles artistas a colaborar con él en una nueva session.

Bad Gyal, Saiko y C Tangana son los más esperados por los usuarios de las redes sociales, pues ellos también han dado algunas pistas de que se han juntado con el productor. No obstante, también han sonado otros nombres como Aitana o Rosalía, con quien Bizarrap ya se ha encontrado en alguna ocasión. Aun así, habrá que esperar para descubrirlo.