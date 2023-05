Beyoncé y Jay-Z se compran la casa más cara de la historia de California

Beyoncé y su pareja, el rapero Jay-Z tienen nueva casa. La pareja de artistas, que también forman una de las parejas más rentables a nivel empresarial, ha adquirido una mansión en California que ha batido el récord histórico en ese estado de EE.UU. Una casa que tal y como informan medios estadounidenses, es la más cara de la historia de ese estado.

Según la información que han publicado varios medios locales, Beyoncé y Jay-Z habrían pagado 200 millones de dólares por su nueva vivienda. Un precio que la convierte en la casa más cara jamás vendida en el estado California.

La nueva casa de Beyoncé y su marido tiene una superficie de 3.716 metros cuadrados y se encuentra ubicada en una finca de más de 3 hectáreas. Diseñada por Tadao Ando, ganador del premio Pritzker, es una vivienda al alcance de muy pocos bolsillos, motivo por el cual hasta ahora no había encontrado comprador. Una casa donde esperan instalarse pronto junto a sus hijos, cuando la artista estadounidense termine su nueva gira mundial.

Jay Z & Beyonce just purchased a new home for $200 Million making it the most expensive home purchase in California history. The home is 30,000 sqft. The couple own a $100M estate in Bel air 20 miles up the street. pic.twitter.com/eUJNwU08jA

— Black Millionaires ® (@Blackmillions_) May 19, 2023