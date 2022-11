Beret estrena ‘Resiliencia’, su esperado segundo disco

Este viernes 11 de noviembre ha visto la luz Resiliencia, el segundo álbum de estudio de Beret. Se trata de un disco en el que el artista sevillano llevaba trabajando cerca de tres años, en el que en cada una de sus canciones refleja la madurez y el estilo personal adquirido a lo largo de todo este tiempo, tras haberse convertido en uno de los artistas más reconocidos de nuestro país.

Resiliencia es un álbum donde Beret vuelve a demostrar su talento como compositor, en un disco en el que todas las canciones giran sobre una misma idea. De esta forma, a través de los 14 temas que componen el disco, lanza el mensaje de adaptarse a las situaciones diversas que la vida va poniendo en nuestro camino.

Este mensaje es el motor de las catorce canciones que componen el disco. Catorce temas donde, al igual que en su primer disco, el artista ha vuelto a contar con grandes colaboraciones, entre ellas con artistas de la talla de Morat, Estopa, Malú o Lérica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beret (@beret1996)

«He estado tres años haciendo el disco y parece que no me lo creo, porque tengo la rutina y no me lo creo aún. Para mí es mejor que el anterior, así que, ya veréis», dijo el artista hace unos meses cuando confirmó que ya había terminado su nuevo disco.

Por otro lado, como último adelanto del disco antes de que saliera a la luz, Beret publicó esta semana Beso robado. Una canción con la que el artista había generado una expectativas muy altas, debido a que para él se trata de una de las mejores canciones que ha lanzado a lo largo de su carrera.

Se trata de una canción en la que a través de su letra cuenta una historia de desamor. Una balada pop romántica en la que el artista vuelve a sacar su versión más melancólica, con ese estilo tan personal le ha llevado a ser uno de los artistas más reconocidos de la música española actual.