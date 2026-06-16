Benita Castejón predice el resultado de España en el Mundial 2026: «Yo les veo…»

El arranque de España en el Mundial 2026 no ha sido el esperado al empatar contra Cabo Verde, una selección que nunca había disputado esta competición y que en todas las quinielas se esperaba que recibiese una enorme cantidad de goles. Pese a todo, las cábalas y los astros siguen estando del lado de nuestros jugadores, algo que Benita Castejón (antes conocida como Maestro Joao) ha confirmado. La vidente ha dado su pronóstico de cómo le irá a nuestro equipo en la competición, asegurando que algo bueno está por llegar. Las malas noticias son que Benita no está teniendo grandes aciertos en los últimos tiempos, por eso hay que recordar que lleva varios años que ni se acerca a acertar el número del Gordo de la Navidad, algo en lo que pone mucho interés cada año.

La vidente ha pasado por el programa de radio en el que colabora cada semana, para dar su predicción acerca de lo que viviremos. En primer lugar, hay que explicar que la vidente no es una gran apasionada del fútbol, por lo que sólo se puede guiar por lo que le dicen los astros y los métodos que utiliza. Preguntada por este asunto, ha explicado que, para tener más datos y conocimientos, no dudó en ver un partido de La Roja antes de que comenzase la competición. «No lo tenía muy claro, pero me he levantado a las 4 de la mañana y me he visto el España-Perú», así recordaba que se ha documentado con el partido disputado el pasado martes, 9 de junio.

«Les he visto muy bien, que es lo que yo quería comprobar», así ha reforzado su predicción, puesto que es posible que no conozca a gran parte de los jugadores de nuestro combinado. Pese a que parecía no querer mojarse, Dani Moreno y Cristina Boscá, los presentadores del programa, le han insistido para que diga algo más concreto.

«Yo los veo ganadores, vamos. Iba a decir que primeros o segundos, pero no… van a ser campeones del mundo», ha dicho viniéndose arriba ante los micrófonos de Anda ya, el programa matinal de la emisora de radio Los40. Con estos datos, Benita Castejón predice que, al menos, los nuestros llegarán a la final, aunque en el último momento ha decidido que podemos ganar.

La afición no confía en Benita

Lo cierto es que los oyentes de Los40 no confían mucho en las predicciones de la vidente, puesto que no suele acertar demasiado. Los fallos más sonados son los de la Lotería de Navidad, pero no es ni la primera ni la segunda vez que lanza una predicción y ocurre todo lo contario.

La publicación en TikTok del programa de radio se ha llenado de comentarios, muchos con muy mala leche, dejando claro que España lo tiene crudo en este Mundial 2026 gracias a Benita. «No acierta nada nunca, pero gracias por la intención nena» o «si lo ha dicho Benita, no pasa ni de la fase de grupos», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

«Madre mía… pero si falla más que la escopeta de la feria…», apunta otro oyente. «Lo que diga apuesto, pero lo contrario», dice otro tirando de humor. Otra ya tiene claro el futuro negro de nuestro combinado: «Benita si lo dices tú no pasa de cuartos».