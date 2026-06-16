La sorprendente confesión de Anita Matamoros tras la boda de Makoke: «Diría que…»

Hace unos días, Makoke y Gonzalo Fernández se han convertido en protagonistas de la actualidad en la prensa del corazón, y todo porque por fin pudieron celebrar su boda en Ibiza tras tres años de relación sentimental. Debemos tener en cuenta que se vieron obligados a posponer la celebración por un problema familiar, pero, después de todo, por fin han podido darse el «sí, quiero» en una boda civil cuya fiesta se celebró en la hacienda Na Xamena, en la que estuvieron aproximadamente 150 invitados. Uno de ellos, como no podía ser de otra manera, es la hija pequeña de Makoke, Anita Matamoros. Como no podía ser de otra forma, la creadora de contenidos en redes sociales no tuvo reparos a la hora de utilizar su cuenta de Instagram para hacer una importante confesión sobre la boda de su madre.

Es significativo tener en cuenta que, en las últimas horas, Makoke desveló la felicidad que sintió durante la celebración de su tercera boda. Algo que dejó muy claro, no solamente en sus redes sociales, sino también durante la emisión de De Viernes el pasado 12 de junio, en la que el equipo de Telecinco se desplazó hasta el lugar de la celebración para informar a los espectadores de todos los detalles de este día tan especial. Conforme han pasado los días, han salido a la luz numerosos datos de esta celebración, como es el caso del menú, las ausencias, los tres vestidos que lució la novia e, incluso, las presuntas polémicas que han rodeado a este día. Aun así, como era de esperar, la malagueña ha querido hacer caso omiso a los malos comentarios para quedarse con lo mucho que disfrutó de ese día.

De este modo, una de las personas clave de la boda fue, inevitablemente, Anita Matamoros. Y todo porque fue protagonista de uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, con un discurso que emocionó tanto a los novios como a los asistentes. Por si fuera poco, intervino en De Viernes para desvelar lo impresionante que había sido el día y, sobre todo, que era de las veces que «más guapa» había visto a su madre.

Días después de esta celebración que se llevó a cabo en Ibiza, Anita Matamoros no dudó un solo segundo en utilizar sus redes sociales para compartir algún que otro detalle de esta boda, y hacerlo ante sus seguidores. Así pues, entre otras tantas cuestiones, compartió un vídeo donde mostró todo el proceso de preparación del look escogido para la boda.

Lejos de que todo quede ahí, compartió un texto con el que hizo algunas reflexiones sobre lo vivido en los últimos días. A través de una historia de Instagram, utilizando una fotografía en la que aparece vestida con un albornoz y frente a unas vistas de ensueño de la costa de Ibiza, escribió lo siguiente: «Llevo dos días de resaca emocional reviviendo una y otra vez la boda. Veo las fotos y en absolutamente todas salgo con una sonrisa de oreja a oreja».

Por si fuera poco, aseguró que el viernes fue un día «completamente feliz, emocionante y divertido, envuelto en la energía de Ibiza». Además, Anita Matamoros no tuvo reparos a la hora de concluir esta reflexión con una nueva confesión: «Creo que es la boda más bonita en la que he estado».