Can Yaman, destrozado tras la repentina muerte de la actriz Ece Irtem a los 35 años

La industria del cine y la televisión turcas está de luto. Ece Irtem, reconocida actriz, ha fallecido repentinamente a los 35 años. Según se ha dado a conocer en las últimas horas, la joven ha fallecido el pasado lunes 15 de junio en su propio domicilio, situado en el distrito Kadiköy en Estambul. Ece Irtem estaba acompañada de su madre y fue ella quien alertó inmediatamente a los servicios de emergencia. A pesar de que se personaron en el lugar a toda prisa, lo cierto es que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la actriz. Los hechos sucedieron en torno a las 12:00 horas de la mañana del pasado lunes, tan sólo un día después de que la actriz que trabajó con Can Yaman en Bay Yanlis cumpliese 35 años y de que disfrutase de unas merecidas vacaciones en Tailandia.

Tal y como ha comunicado su abogado, todo apunta a que la actriz turca habría sido víctima de un infarto, por lo que se disiparía cualquier tipo de especulación sobre un posible suicidio. A pesar de todo, y como no podía ser de otra manera, la familia de Ece Irtem está a la espera del informe forense, con el que se confirmará la causa de la muerte de la joven de 35 años. Es importante recordar que, a pesar de su edad, contaba con una amplia trayectoria en el mundo de la interpretación, puesto que formó parte de grandes proyectos como es el caso de Familia, Verdad oculta e, incluso, Me robó mi vida. Recordemos que esta última fue todo un éxito en nuestro país. Poco a poco, se fue convirtiendo en una de las actrices más reconocidas de Turquía, por lo que es evidente que su repentina muerte ha supuesto un gran impacto en la sociedad.

Es más, tan sólo unas horas después de conocerse la trágica noticia, las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida, especialmente de compañeros de profesión. Un claro ejemplo lo encontramos en el reparto de Mundos opuestos, que han unido fuerzas para decir adiós a la que diese vida a Isil en la ficción.

Sila Türkoglu, Doga en Mundos opuestos, compartió el siguiente mensaje: «Estoy muy conmocionada y triste. Mis condolencias». Feyza Civelek (Nilay), por su parte, no solamente escribió un desgarrador mensaje, sino que lo acompañó con varias fotografías junto a la fallecida: «Mi querida Ecem. Todavía no puedo creer que te hayas ido de este mundo. Eras muy valiosa y muy especial para mí. Siempre lo seguirás siendo».

Ozge Ozpirincci, que en nuestro país hemos podido verla en series como Amor a segunda vista, ha querido rendirle un sentido homenaje a su compañera, y lo ha hecho a través de redes sociales: «La conocí en el set de Sandığın kokusu y disfruté cada escena que compartimos. Al día siguiente de decirle lo bonito que era su esmalte de uñas, me regaló el mismo. Estoy muy triste».

Y añadió: «Que Dios la tenga en su gloria. Que Dios dé fortaleza a su familia, seres queridos y amigos. Nuestro más sentido pésame», ha escrito la actriz junto a la esquela de la conocida intérprete. Uno de los que más se ha visto afectado por esta terrible noticia ha sido, inevitablemente, Can Yaman.

El actor turco, que recientemente hemos podido ver en el programa Hay una cosa que te quiero decir, se ha quedado descolocado y sin palabras tras conocer el fallecimiento de Ece Irtem. Recordemos que trabajó con ella en 2019, durante el rodaje de Bay Yanlis. Tras recuperar una fotografía en blanco y negro en la que aparecen juntos en el rodaje, Can Yaman quiso acompañar esta publicación con un corazón roto, dejando en evidencia lo destrozado que estaba con este suceso.