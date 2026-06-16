La mayoría que conforman PP, ERC y EH Bildu en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa del BNG que pide al Gobierno central que favorezca la entrada de la Xunta de Galicia en el Consejo de Administración de Navantia.

La iniciativa, que ha sido votada punto por punto, ha conseguido la abstención de Sumar y PNV, mientras que Vox y PSOE han votado en contra del epígrafe que hablaba de que la Xunta de Galicia participara en el consejo de administración de Navantia.

El BNG también ha logrado el apoyo del Congreso para reclamar al Gobierno la recuperación de la actividad de construcción naval civil, así adjudicar al centro de Ferrol las construcciones de buques de porte mediano y grande, «como venía siendo norma históricamente».

Del mismo modo, el texto propone introducir al centro de Ferrol «en los segmentos con mayor carga tecnológica de las actividades relacionadas con las energías renovables y la descarbonización de la movilidad marítima, concretamente la fábrica de turbinas».

Otro de los puntos de la iniciativa habla de crear nuevas infraestructuras, como un dique para nueva construcción y otro para reparaciones de mayores dimensiones que el actual dique 3, así como mejorar y aumentar la capacidad de los sistemas de elevación de cargas o la renovación de la Kollmann de Turbinas.

Por último, el BNG quiere descentralizar la política de compras y de subcontratación, mientras que ha sido rechazado el punto para aplicar las medidas sociales pactadas para el personal de Navantia al personal de la industria auxiliar, sobre todo las relativas a la jubilación y a la formación.