Sus padres le hicieron un regalo hace 12 años, y ahora debe 48.000 euros a su hermano

Imagínate que tus padres te dejan, en vida, la herencia de una casa, pero tras su fallecimiento te das cuenta de que no eligieron el método correcto para optimizar la donación. Tu hermano también recibió una vivienda a modo de herencia el mismo día. Sin embargo, con la revalorización del paso del tiempo, la casa que tú recibiste vale 490.000 euros y la de tu hermano 370.000. Entonces, un notario determina que debes pagarle 48.000 euros como recompensa. Esto es lo que le ha ocurrido a una familia de París.

Un hombre llamado Jules se enteró de que debía 48.000 euros a su hermano Félix 12 años después de que sus padres les dejaran dos propiedades en herencia, una en el centro de París y otra a las afueras de la ciudad. Un cálculo que se llevó a cabo teniendo en cuenta las revalorizaciones que se producen con el paso del tiempo. Así lo ha explicado el notario Frédéric Labour.

Como las dos donaciones se revalorizaron, el notario tuvo que establecer un principio de igualdad entre herederos y, por tanto, un hermano tuvo que compensar a otro.

En caso de que esto ocurra y no se disponga de liquidez para abonar la cantidad correspondiente, el inmueble se tendría que vender.

¿Cómo evitarlo?

En esta situación podría haberse evitado este problema si hubiese habido un testimonio que marcase que los bienes donados no estarían sujetos a distribución en la herencia. Aun así, este testimonio tiene un límite en el que, si el bien donado excede demasiado el valor y la porción disponible, el exceso debe compensarse.

La mejor manera, explicaba el notario, es que los padres eviten esta situación mediante una donación mancomunada que combinara ambos bienes a la vez. Lo que diferencia esta donación con el resto es que combina ambos bienes a la vez y no requiere de recálculos en el momento de la herencia.