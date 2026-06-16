Lucía Pombo, descolocada tras la última ecografía de su hija Lola: «Esta niña promete»

Hace tan sólo unos meses, Lucía Pombo confirmó una de las noticias más bonitas y especiales de su vida, como es la de su embarazo. Y es que, tras un tiempo intentándolo, tanto ella como su marido Álvaro López Huerta cumplieron uno de sus mayores sueños, que era el de convertirse en padres. Como no podía ser de otra manera, la influencer está haciendo partícipes a sus seguidores de todas las novedades que tengan relación con su embarazo. De hecho, recientemente, llegó a reconocer que estaba viviendo un «embarazo envidiable», aunque considera que no tiene ningún tipo de mérito respecto a otras madres que lo estén pasando peor. Lo que sí siente son «esos kilos de más, esa carga lumbar, falta de sueño o carga mental», pero tiene claro que lo vive desde el «absoluto privilegio» de estar de baja y tener un embarazo sin apenas síntomas.

Debemos tener en cuenta que el nacimiento de Lola está previsto para el mes de julio, por lo que ya quedan pocas semanas para que Lucía Pombo y Álvaro López Huerta se conviertan en padres primerizos. Es importante destacar que, recientemente, el marido de la influencer ha reconocido que tenía cierto «miedo» respecto al parto: «Ahora me ha entrado la neura de Lu en el parto, de que todo vaya bien, pero ese miedo ahora es por Lu, me da un poco de miedo ella», desveló a los seguidores de ambos en redes sociales. Por si fuera poco, en las últimas horas, la hermana de María Pombo compartió en su cuenta un fragmento de la última ecografía de su hija Lola Belén. De esta manera, desveló que tuvieron muchísima suerte de haberla visto «abriendo los ojos varias veces», algo que, al parecer, «es raro de captar». «Esta niña promete», aseguró la mayor de las Pombo.

Como no podía ser de otra forma, esta imagen llamó muchísimo la atención precisamente porque se trata de una imagen verdaderamente complicada de conseguir. Al fin y al cabo, los fetos desarrollan y despegan los párpados en torno a la semana 26 de gestación, por lo que pueden abrir y cerrar los ojos perfectamente, pero es complicado poder verles hacerlo en plena ecografía.

Después de publicar este vídeo en el que la protagonista es su hija Lola, las reacciones no tardaron en llegar. El primero de ellos fue, como no podía ser de otra manera, su marido Álvaro López Huerta: «¡Vamos, vamos, vamos! ¡No queda nada, joder! ¡Ganas extremas!», mientras que María Pombo escribió el nombre de Lola junto a un corazón.

Pero no todo queda ahí, puesto que la influencer Iera González, madre de cuatro hijos, no tuvo reparos a la hora de mostrar su asombro: «No lo había visto nunca». Además, entre los comentarios compartidos en esta publicación, hemos podido leer algunos tales como los siguientes: «¡Qué fuerte, Lucía!», «Qué bendición» o «Es un milagro».

Pero no todo queda ahí, puesto que, después de haber podido ver imágenes de la ecografía 5D, muchos han caído en la cuenta de que Lola se parece a su padre. Un dato que el propio Álvaro López Huerta dijo en unas historias compartidas por Lucía Pombo tras haber visto a su hija a través de una ecografía. ¡Ya queda menos para que ambos tengan a su pequeña Lola en brazos!