Ylenia Padilla, recientemente, se ha convertido en noticia por un polémico directo realizado en su perfil de Instagram. La que fuera compañera de Belén Esteban en ‘Gran Hermano VIP’ ha respondido a todos y cada uno de sus seguidores pero, sobre todo, aprovechó esta plataforma para arremeter contra Mediaset.

De hecho, dejaba claro que “no hay ceros” para que ella regrese. En todo momento, Ylenia Padilla se mostró de lo más crítica, afirmando que no tiene sintonizado Telecinco en su televisión: “Lo veía porque trabajaba ahí pero no pierdo mi tiempo en ver esa basura”, aseguró, de forma despectiva.

Cabe destacar que cuando Belén Esteban se dio cuenta de que Ylenia Padilla estaba en directo, no dudó en entrar para escribirle lo siguiente: “Hola mi amor”. Además, le hizo saber que la llamaría por teléfono al día siguiente. Pero la colaboradora de ‘Sálvame’ no la llamó, por lo que la joven interpretó esos comentarios como una forma para evitar que hablara de diversos asuntos.

Ylenia Padilla carga contra #Sálvame y critica a Belén Esteban https://t.co/uWK2tke2nb — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 8, 2021

Por lo tanto, tan solo 24 horas después, Ylenia Padilla quiso hacer un nuevo directo en Instagram: “Ayer se metió en el directo porque alguien de Telecinco se lo dijo. Simplemente fue para coaccionarme lo que fuera a decir porque ni me ha llamado ni me ha escrito. Hace mil años que no hablamos. Que cojan un teléfono y me llamen, no es tan difícil”.

En ‘Sálvame’, Belén Esteban dejó claro que se negaba a hablar mal de Ylenia Padilla aunque sí añadió algo: “Es verdad que hace mucho que no hablamos pero también llámame tú, ¿no?”. La colaboradora aseguró que no pudo llamarla porque estuvo muy liada, por lo que no entiende la reacción de la que fuera su compañera en ‘Gran Hermano VIP’.

“No voy a decir nada porque sé lo que va a pasar, pero me duele que diga eso. Me duele”, comenzó diciendo Belén Esteban. “Yo soy su amiga aunque ella crea que no”, añadió. La de Paracuellos aprovechó la ocasión para defender a Ylenia Padilla recordando que es “buena tía” aunque está pasando por una mala racha. “No me gusta verla así. Ahora hay que dejarla porque está en brote”, reconoció. ¿Cuál será la respuesta de la joven?