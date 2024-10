Belén Esteban y María Patiño, entre lágrimas al conseguir reencontrar a una familia tras la DANA

La DANA ha dejado un rastro de destrucción y dolor en numerosas localidades de la Comunidad Valenciana, aunque también en lugares de Albacete y Cuenca, donde las inundaciones son las peores de este siglo y que ya se ha llevado la vida de 95 muertos, aunque por desgracia esa cifra podría subir a lo largo de las horas. Ni que fuéramos shhh, el programa que recupera el espíritu de Sálvame, se ha centrado en intentar ayudar a numerosos espectadores a intentar encontrar o tener información de familiares y amigos desaparecidos horas después de que haya pasado lo peor, lo que ha provocado momentos de gran emoción, como el que se ha vivido con Sonia. Esta valenciana buscaba a su primo y a su bebé de apenas unos meses, con los que perdió el contacto en el momento en el que las riadas comenzaron a golpear su localidad.

María Patiño, Belén Esteban y todo el equipo se han volcado en ayudar a las víctimas en una cadena de favores en la que la ayuda de los espectadores ha sido vital, además de dar el altavoz de la televisión para poder llegar a cientos de miles de hogares. «No sabemos nada de ellos desde ayer. Perdí el contacto con él ayer a las 16:30 horas», decía la espectadora en una llamada telefónica a la desesperada para poder saber algo de sus familiares. También ha dejado claro que el miércoles iba a ser un día muy especial para su primero, ya es muy fan de Belén y esperaba con muchas ganas su entrevista en El Hormiguero: «Tenía mucha ilusión de verla. Gracias por existir. bendito programa». Finalmente esa entrevista se ha trasladado al jueves debido a que Motos y su equipo han cancelado su emisión para dejar hueco a un especial informativo de Antena 3.

Pese a los intentos de darle ánimos, María y el resto del equipo se quedaban con una sensación muy agridulce, ya que no parecía que fuera fácil encontrarles, aunque el milagro se produjo minutos después. Sonia, que había colgado entre lágrimas, volvía a llamar al programa para dar buenas noticias a los espectadores de Ten TV.

María Patiño, que ya sabía de las buenas noticias, no podía reprimir la emoción, y ha dado paso a la espectadores. «Ha llamado la Policía a una prima y los han encontrado. El bebé tiene un poquito de fiebre, pero están bien», ha dicho ante la alegría de todos los presentes en el plató.

En ese momento aparecía en una conexión por videollamada Belén Esteban, que se encontraba en su casa viendo el programa debido a que no tenía previsto ir a trabajar para preparar su visita a Pablo Motos, aunque finalmente se canceló. Desde su famosa cocina le ha mandado un mensaje a la espectadores: «Me alegro mucho. Me alegro mucho de que hayan aparecido. El bebé tiene fiebre, pero se va a poner muy bien. Y dile a tu primo que mañana me verá en El Hormiguero y te quiero mandar a ti y a toda la gente afectada todo mi apoyo».

Para sus compañeros también tenía un mensaje muy especial: «Estoy muy emocionada viendo el programa porque lo que está pasando es una desgracia muy grande. A ver si podemos seguir ayudando hasta que se acabe el programa. Estoy muy orgullosa de vosotros».

Antes de despedirse, Sonia ha querido agradecer a todo el equipo de Ni que fuéramos su trabajo: «Muchas gracias, de verdad os lo digo. Sois geniales. Tengo a mi abuelita de 89 años y gracias a vosotros tiene vida. Cada día hacéis felices a millones de personas. Sois los mejores todos, Lydia, Belén, María, Kiko Hernández, Matamoros…. todos», ha dicho.