Belén Esteban se encuentra en sus horas más bajas. La colaboradora de ‘Sálvame’ continúa recuperándose de la fractura de tibia y peroné que sufrió tras su caída en el plató del programa. Una caída por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y por la que ahora debe guardar reposo.

A pesar de que su ánimo está muy bajo y apenas contesta los mensajes que le mandan sus compañeros para saber como se encuentra, este martes Belén Esteban sorprendió a los espectadores y a sus propios compañeros, al entrar por teléfono en ‘Sálvame’ para explicar cómo se encuentra y agradecer el cariño recibido.

«Me emociono con todo, estoy súper sensible con todo», aseguró muy emocionada al hablar con Jorge Javier Vázquez y el resto de sus compañeros. «Me emociono porque lo primero que quiero es dar las gracias a todos mis compañeros, a los que salen en la tele y a los que están detrás. Quiero mandar un beso a toda la gente porque no os imagináis el cariño, los mensajes y todo», expresó.

Durante su intervención en el programa, Belén confesó que «he pasado días malos, tengo que empezar a animarme un poco», afirmaba. «No me he hecho una fractura, me he hecho un fracturón. Me he jorobado el pie, me han puesto 20 tornillos y dos placas. Soy diabética, no ha sido fácil».

En cuanto a su recuperación, la colaboradora ha explicado que va a ser lenta. «No puedo apoyar el pie entre 6 y 8 semanas. Luego necesito rehabilitación, me he roto la tibia, el peroné y ha habido desplazamientos, es más complicado».

Belén Esteban también quiso hacer hincapié en que ni Miguel ni su familia se han separado de ella, «Teniendo a mi marido a mi lado, a mi familia, amigos, pero sobre todo a Miguel porque no se ha separado de mí día y noche», unas palabras tras las cuales se ha emocionado, terminando la conversación completamente rota. «Se me ha parado la vida tres meses, tenía muchas cosas, soy una tía muy activa y verme así es muy duro», señaló sin poder evitar romper a llorar.