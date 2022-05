Belén Esteban cuenta los detalles desconocidos de su operación

El pasado 25 de abril se vivió uno de los momentos televisivos de este año con la aparatosa caída de Belén Esteban en el plató de ‘Sálvame’. Casi un mes después de aquel accidente, la colaboradora ha dado detalles de su dolorosa operación tras estar desaparecida.

La de San Blas apenas se había pronunciado, ni una sola llamada o conexión con sus compañeros de programa. Esto da una pista de que su estado de ánimo es muy bajo, algo que se ha encargado de explicar Jorge Javier Vázquez.

Lo que parecía una caída sin repercusiones, minutos más tarde se convertía en una rotura mucho más seria de lo esperado. Para colmo de la mala suerte, los médicos decidieron que era necesario operar, por lo que la recuperación será mucho más larga, pudiendo hablar de hasta varios meses en el dique seco.

En los últimos días, Belén ha estado completamente desaparecida, tanto que ha intentado que las cámaras no pudiesen graba sus entradas y salidas del hospital. Finalmente, hace un par de días recibía el alta tras una operación que tuvo que retrasarse.

Tras dos días en casa, Esteban ha querido compartir unas primeras imágenes en la que es posible verla en silla de ruedas, con la pierna completamente escayolada y visiblemente apagada.

«Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. Perdonar por no poder contestar a vuestras llamadas y WhatsApp», comenzada diciendo en el texto.

No se ha querido olvidar de los médicos: «Quiero dar las GRACIAS a mi Dr. López Graña, Dr. Caballero, Dr. Campuzano, Dr. Vila (Cirugía Plástica), Dr. Diaz (Anestesista), Paula Sanz (Instrumentista) y a todo el personal del Hospital La Luz por su profesionalidad y su cariño.»

«El día 25 de Abril sufrí una caída que me ocasionó una Fractura de Tibia y Peroné con desplazamiento, no me pudieron operar por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna, me operaron el día 6 de Mayo», recuerda.

Así fue la operación de Belén Esteban

«La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar. Hoy he vuelto a ir al Médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien», tranquiliza a sus seguidores y amigos.

«Quiero dar las gracias a la prensa, pero pido por favor que me respeten cuando tengo que salir de mi casa para acudir al Médico ya que considero que es innecesario que se me fotografíe o que se pretenda que en el estado actual de salud conteste las preguntas de los reporteros», pide.

«Espero que la prensa no se moleste. De ahora en adelante cualquier noticia referente a mi salud, las daré a través de mis redes sociales. Muchas gracias a todos por comprenderme y apoyarme en estos duros momentos. 🥰❤️», una frase que hace pensar que Belén Estaban comenzará a estar más activa y a informar de su evolución.