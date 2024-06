Belén Esteban felicita a Marta Riesco en ‘Ni que fuéramos’: «No te cortas ni un pelo»

El pasado jueves pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos en Canal Quickie, en el que participaron colaboradores como Belén Esteban o Kiko Matamoros. De esta forma, tras lo vivido el día anterior con la aventura de Marta Riesco en Vallecas para conseguir unas declaraciones de Carlo Costanzia, el espacio presentado por Marta Riesco ha querido seguir apostando por ella.

Pero no fue el único reto que la reportera superó con creces, ya que también se trasladó al barrio de la Concepción, en Madrid, para tratar de conseguir hablar con Ángel Cristo Jr, ¡y acabó ganándose el cariño de sus vecinos! Estas salidas de plató no han dejado indiferente a nadie, y mucho menos a sus compañeros de Ni que fuéramos.

Belén Esteban no dudó un solo segundo en aprovechar la oportunidad para reconocer el gran trabajo que está haciendo Marta Riesco en el programa. A pesar de que nunca le ha agradado, la colaboradora ha querido tirar de honestidad para reconocer lo que está haciendo su nueva compañera en Ni que fuéramos.

Marta Riesco se quiere colar en la junta de vecinos del edificio de Ángel Cristo haciéndose pasar por la nieta de esta abuelita, ME ESTOY MEANDO VIVA CON EL DESCARO JAJAJAJAJAJAJAJAJA#NiQueFuéramos26J pic.twitter.com/0iWLPG9mxf — alitta (@RcPorta_) June 26, 2024

«Te quiero dar la enhorabuena personalmente», comenzó diciendo Belén Esteban, y añadió: «Tienes un morro que te cagas y me hiciste reír muchísimo». Lejos de que todo quede ahí, la de Paracuellos quiso ir mucho más allá: «Creo, Marta, que estás haciendo muy bien tu trabajo, te lo digo de verdad. No te cortas ni un pelo con la gente, y eso me encanta. Además, estás con la gente maravillosa, igual que la gente contigo».

Marta Riesco se mostró profundamente emocionada con las palabras de su compañera en Ni que fuéramos. María Patiño, por su parte, reconoció que estas declaraciones podrían suponer un acercamiento entre las dos para dejar a un lado, de una vez por todas, los conflictos que tuvieron lugar en el pasado.

Hasta Belén Esteban que no la traga le da la enhorabuena a @MartaRiesco por lo bien que lo está haciendo JAJAJAJAJAJJA Ufff orgásmico este vídeo #NiQueFuéramos27J pic.twitter.com/aleKW4RGid — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) June 27, 2024

Fue entonces cuando Belén Esteban, por primera vez en este asunto, acabó mostrándose bastante optimista: «Poco a poco, iremos allanando el camino». Al escuchar esta respuesta, y como no podía ser de otra manera, Marta Riesco decidió tirar de humor para lanzar una pregunta muy concreta a la de Paracuellos.

«¿Cuánto crees que queda ahora mismo para que tú, Belén, grande de España, me sigas en Instagram?», cuestionó la reportera de Ni que fuéramos. Lo que nadie esperaba era la respuesta que iba a dar Belén Esteban: «¡Cuando me des tú! Que tampoco me sigues tú a mí», espetó, provocando las risas entre los que se encontraban en el plató del programa presentado por María Patiño.