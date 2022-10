Belén Esteban y Alonso Caparrós se enfrentan en ‘Sálvame’: «Eres un cobarde”

El pasado lunes 3 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. De esta manera, vimos cómo los colaboradores trataron lo vivido hace tan solo unos días, en Viernes Deluxe, como consecuencia del PoliDeluxe de Belén Esteban y Kiko Matamoros.

Entre otras cuestiones, fuimos partícipes de cómo la de Paracuellos pidió disculpas públicamente a Laura Fa. Lejos de que todo quede ahí, protagonizó un fortísimo enfrentamiento con Alonso Caparrós: “Eres más cobarde, Alonso… Eres un cobarde, perdóname, para mí estás siendo un cobarde”.

Acto seguido, Belén Esteban quiso ir mucho más allá: “Lo que pasa es que no tenéis lo que tenéis que tener para decirle a Kiko Matamoros lo que de verdad sentís, como me pasó a mí el viernes”. Es entonces cuando Alonso Caparrós no dudó en responder: “Yo soy un cobarde y tú eres una maleducada”.

Belén, a Alonso: “Lo que pasa es que no tenéis lo que tenéis que tener para decirle a Kiko Matamoros lo que de verdad sentís” #yoveosálvamehttps://t.co/UrpQxxtLAO — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 3, 2022

“Maleducado eres tú, que eres un pelota. No tienes coj*** con Kiko Matamoros, ese es el problema que tienes tú”, contestó la colaboradora de Sálvame. De esta manera, Alonso quiso ser aún más contundente: “Eres una maleducada y, por la forma en la que estás actuando, lo único que a mí me dice es que todo lo que hablas, y todos tus propósitos de enmienda, son mentira”.

Tras regresar de una pausa publicitaria, Adela González reconoció que Alonso Caparrós y Belén Esteban habían seguido con la discusión fuera de cámaras. Es más, hasta había habido insultos. El tertuliano fue claro: “Todo lo que sea pasar una línea… Al final no está bien. A mí no me gusta, y me arrepiento de lo que le he dicho a Belén”.

A pesar de todo, la de Paracuellos seguía en sus trece: “Yo no me arrepiento, porque he dicho la verdad. Yo le he ofendido en algo que le he dicho, sí, pero lo único que digo es que no hay narices a plantarle cara a Kiko Matamoros, que parece que es Dios”. Es más que evidente que esta discusión pasó a ser una de las más tensas de la tarde, ¡sin lugar a dudas!