Belén Aguilera da la bienvenida al verano con ‘Metanoia’, su nuevo EP

Este viernes 30 de junio ha visto la luz Metanoia, el nuevo EP de Belén Aguilera. Se trata de un proyecto muy especial, que llega después de unos meses llenos de nueva música, lanzamientos con los que la artista catalana poco a poco ha ido desvelando el concepto de su nuevo proyecto.

La artista comenzó el 2023 con un nuevo lanzamiento, publicando el pasado 13 de enero una canción titulada Copiloto. Un tema con el que la cantautora avanzaba que se viene un año lleno de nueva música y que cada mes lanzaría nueva música, cumpliendo su promesa con el lanzamiento de singles como Galgo, PAS o Nadie me ha preguntado o Licántropo, su más reciente sencillo.

El éxito acompaña a Belén Aguilera. Después de muchos años luchando por hacerse un hueco en la complicada industria musical, la artista catalana está recogiendo los frutos de su trabajo, después de haberse posicionado como una de las artistas españolas referentes del momento.

«Metanoia tiene varios significados, es cambio espiritual, son elecciones, es un camino, para mí es un puente y un sendero hacia dentro para poder proyectar distinto hacia fuera», explicaba la artista días antes del lanzamiento de su nuevo EP.

«Como prometí hace meses metanoia es vuestro en junio y para vosotros espero que también signifique algo. Espero que sane o que pique (si escuece cura). Espero que sea compañía y espero que lloréis bailando que para mí es la mejor manera de sanar. Gracias os quiero», concluía.

Convertida en una de las voces españolas del momento, la artista catalana no deja de cosechar logros, y sus canciones cada vez obtienen un reconocimiento mayor. Por lo que no hay ninguna duda de que su nuevo EP, Metanoia, no tardará en convertirse en un éxito absoluto.