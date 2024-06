Becky G se sincera en ‘El Hormiguero’ sobre sus orígenes: «No me da vergüenza hablar español»

Becky G está de nuevo en España después de mucho tiempo y lo hace para disfrutar del buen momento que está viviendo desde la publicación de Esquinas, su último disco. Esta visita a El Hormiguero llega después de una visita a París con motivo de la semana de la moda.

La artista ha conseguido grandes éxitos en su carrera gracias a canciones como Shower, pero si ha llegado a millones de personas en todo el planeta ha sido gracias al sonido urbano, siendo su tema Mayores uno de los más escuchados desde hace años. Después de más de una década de trayectoria en el mundo de la música, Pablo Motos ha querido preguntarle qué le diría a la Becky G de solo 16 años.

Este año se celebran 10 años desde que @iambeckyg lanzó su primer single, “Shower” ¿Qué le dirías a la Becky G de hace 10 años atrás? #BeckyGEH pic.twitter.com/JcRgbOmBZr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 26, 2024

Dos años antes, en su anterior visita, ha recordado que le pilló en un momento sensible de su vida y que no pudo evitar llorar. «Le diría que disfrutara del viaje, que no será fácil, que sí vale la pena, pero que me siento muy orgullosa de ella», ha dicho sobre lo que ocurrió gracias a Shower, que fue su primer hit mundial.

El presentador también ha querido saber qué le diría la entrevistada a su yo de dentro de 10 años. «La vida tiene sus ciclos y las cosas cambian. La Becky G de 16 años tenía fe en llegar a este punto y ahora siento que estoy comenzando», ha dicho.

Su paso por los Oscar

En la pasada ceremonia de los premios de la academia norteamericana de cine fue una de las estrellas que se subió al escenario gracias a que una canción suya fue nominada como Mejor canción original. Se trataba del tema The Fire Inside, de la película Flamin’ Hot, por lo que también puso actuar para millones de personas para cantarla.

«No me puse nerviosa porque invité a un coro de chicas muy jovencitas, con muchas ganas y llenas de talento. Y me sentí muy empoderada con ella», se refería a un coro de Inglewood, la ciudad en la que creció junto a su familia en California. Gracias a ellas se sintió «la más empoderada de todas».

«Hay que estar allí desde muy temprano. Y lo más extraño de todo es que llegué para hacer los ensayos, y todos ya estaban listos en sus trajes. Y yo llegué en chándal. Literalmente, hacen como otra gala completa en el ensayo», ha confesado.

Pese a que se trata de una de las ceremonias más vistas y seguidas del años, no todo es perfecto: «El catering no me gustó mucho, pero también es porque en esos días no tenía muchas ganas de comer por los nervios». Como era de esperar, después de su actuación y de no ser ganadora de una estatuilla, la cantante se liberó de todo y el hambre regresó en una de las fiestas: «Me invitaron a una súper exclusiva. Y tenía un hambre… Comí de todo. Tenían pizza, caviar, champán, tequila… y en vez de pasar la noche con los famosos, la pasé con los cocineros».

La crisis de identidad de Becky G

Pese a que es una artista conocida por sus orígenes latinos, ella ha tenido momentos en los que ha tenido dudas por no sentirse lo «suficientemente mexicana ni lo suficientemente estadounidense». Pese al éxito, en muchos momentos se avergonzaba de su acento hablando inglés.