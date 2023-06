Becky G, confirmada para su participación en esta película de superhéroes

Becky G formará parte del reparto de Blue Beetle, la próxima película de DC y Warner Bros, tras el inminente estreno de The Flash. Una noticia que la propia artista estadounidense ha compartido a través de sus redes sociales, muy emocionada por la oportunidad.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, Becky G explica su inesperado papel en esta nueva película de superhéroes. Una noticia que le llegó por sorpresa, y que no dudó en aceptar, pues es algo que no podía rechazar.

De esta manera, la artista californiana Becky G será la encargada de poner voz al escarabajo Khaji-Da, también conocido como el arma viviente Ojo de Azul, que otorga poderes a Jaime Reyes como el superhéroe Blue Beetle. Una noticia que ha emocionado enormemente a sus fans.

