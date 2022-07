Bad Bunny consigue un nuevo logro en Billboard con su disco ‘Un verano sin ti’

Tras haberse posicionado artista más escuchado de todo el mundo en Spotify en 2021 y en 2020, Bad Bunny va por el camino de convertirse en el artista más escuchado del planeta por tercer año consecutivo. Y todo por el éxito de su último álbum de estudio, Un verano sin ti.

El disco vio la luz el pasado mes de mayo, y desde entonces Bad Bunny no deja de romper nuevos récords. Sobrepasado por el éxito, el artista no ha dejado de agradecer a sus fans el apoyo a través de sus redes sociales. Y ahora, ha vuelto a conseguir un nuevo logro.

Cabe recordar que durante las 24 primeras horas desde el lanzamiento de Un verano sin ti, se convirtió en el artista con más reproducciones a nivel global con 183 millones de reproducciones y, en una semana, consiguió que Un verano sin ti fuera el disco con más reproducciones en una semana de toda la historia de la plataforma Spotify.

Bad Bunny’s ‘Un Verano Sin Ti’ captures a fourth nonconsecutive week at No. 1 on the #Billboard200 while Harry Styles‘ ‘As It Was’ continues atop the Billboard #Hot100 songs chart. #BillboardNews pic.twitter.com/MDSqU5qaGm

— billboard (@billboard) July 11, 2022