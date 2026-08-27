Bad Bunny (32 años) confiesa qué es lo que le encanta hacer nada más levantarse: «Me gusta mirar…»

Bad Bunny acaba de concluir lo que podríamos considerar su era musical más exitosa, algo que ya es mucho decir teniendo en cuenta las cifras que maneja el puertorriqueño. Este verano, el artista, de 32 años, ha recorrido Europa con el objetivo de reencontrarse con su público en su Debí Tirar Más Fotos World Tour. De hecho, en nuestro país hizo récord al realizar 12 conciertos en total. Un hito con el que ha puesto el broche de oro en su Puerto Rico natal, donde ha vuelto a hacer sold out. Y es que, sin lugar a duda, su último disco lo ha llevado a lo más alto.

Ahora, Bad Bunny se encuentra disfrutando de su merecido descanso. Pues, lleva recorriendo el mundo con su música desde el pasado 2025. Un regreso a la rutina de su vida alejada de los escenarios donde vuelve a retomar su dieta habitual. Y es que el artista ha confesado que es muy repetitivo a la hora de comenzar el día. Pues, sabe qué es lo que le gusta y no tiene intenciones de cambiarlo por algo diferente. Pero, ¿qué es lo que desayuna, almuerza o cena? Se ha sincerado.

Bad Bunny se sincera: «La única manía que tengo es…»

Hablando sin filtros, el cantante le confesó que lo primero que hace tras despertar es ir directo al baño. «La primera cosa que hago cuando me levanto es mear», confiesa. Asimismo, en esta entrevista revela que tiene una manía poco sana y de la que es consciente. «La única manía que tengo es que me gusta mirar al sol, aunque me quede ciego, y cerrar los ojos y que me queme», dijo.

El puertorriqueño no se anduvo con rodeos. Al igual que el resto de las personas, confiesa que el uso del móvil también ha afectado su día a día. «En verdad es bien triste decir que lo primero que hago es ver el teléfono, porque yo creo que todo el mundo hace eso», admite. Por otro lado, respecto a su dieta, confiesa que es un amante del café.

«Me gusta cuando me lo preparan, prefiero que me lo haga alguien con una cafetera, una greca, bien rico, café bueno», indica. Eso sí, esto lo tiene que acompañar de su desayuno favorito. «Un revueltillo con jamón, queso, tomate, cebolla, en una tostadita», reveló a Harper’s Bazaar en una entrevista. Pues, le encanta y siempre le funciona para empezar el día con energía. Pero confiesa que no siempre fue así. Pues, como fanático de los cereales, ha tenido que aprender a quitarlos de su dieta.

Bad Bunny confiesa el mayor cambio de su desayuno: «Lo consideraba casi un vicio y lo paré»

«Cereales, sin miedo alguno. ¿Cereales con leche? Se podría ir una caja completa. Lo consideraba casi un vicio y lo paré», revela. Pues, aparte de ser una alta fuente de calorías y carbohidratos, muchos tienen azúcar en exceso. Así pues, tras ello, va a entrenar. «Casi siempre mi almuerzo es mi desayuno. Dos, tres de la tarde es mi horario de almorzar. Depende de dónde vaya a comer, puede ser un arroz, puede ser un no sé… Después la cena y ya. No estoy por ahí comiendo mucho snack», confiesa.

Asimismo, para cenar tampoco se complica la vida y va directo a lo que le gusta. «Prefiero el sushi para cenar. Me gusta comer sushi porque pienso que me veo un poco más liviano a esa hora…», comenta. Y es que, por todos es sabido que lo recomendable es comer poco antes de irnos a dormir. Eso sí, si se trata de postres, se declara fan número uno del coco.

«Cualquier cosa que sea de coco… Flan de coco, tres leches, dulce de coco, helado de coco, mochi de coco…», cuenta. Y es que le gusta más lo dulce que lo salado. Así pues, en cuanto a bebidas, confiesa que, a su edad, es una persona cauta. «A veces siento que quiero un vino. Estoy para un vino blanco, un vino rojo (tinto). Si es un día que hace mucho calor, voy con un cóctel, una cerveza», indica. «Mi cóctel favorito… Me gustan los que son a base de vodka, porque creo que puedo manejar la resaca mejor si no voy a beber mucho», revela.