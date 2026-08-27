Todavía no se ha estrenado y ya dicen que es una obra maestra: la nueva serie de Stephen King que está a punto de revolucionar Prime Video

Stephen King es uno de los creadores narrativos más prolíficos de la historia. El escritor norteamericano ha publicado 66 novelas a lo largo de su carrera y de ellas, el séptimo arte se ha nutrido desde mediados de los 70, cuando el cineasta Brian De Palma fue el primero en adaptar un relato del maestro del terror: Carrie. Ahora, precisamente ese mismo libro va a dar el salto a la pequeña pantalla de Amazon con la serie que todos los fans de horror cuentan los días para ver dentro del catálogo de Prime Video. ¿El motivo? Aparte de la popularidad de la trama primigenia, el encargado de supervisar esta nueva versión audiovisual es Mike Flanagan, uno de los directores que mejor han sabido entender el universo personal de King.

Tras llevar a la gran pantalla El juego de Gerald, materializar la secuela de El resplandor, Doctor Sueño y dirigir la luminosa La vida de Chuck, Flanagan da el salto a Prime Video para contarnos a lo largo de ocho episodios, la vida de Carrie White, la joven con poderes telequinéticos, víctima de acoso perpetuo y una madre sobreprotectora. Como es habitual en el proceso creativo del showrunner, su Carrie intentará distanciarse tanto de la versión original de De Palma como de los sucesivos remakes que se han producido a lo largo del tiempo. La suma de metraje extra que aportan los diferentes capítulos le servirá a Flanagan para profundizar en los personajes, actualizando algunos elementos de la novela publicada en 1974. Eso sí, contando con el absoluto respaldo del autor de Maine y manteniendo el espíritu que convirtió en su momento a la historia en uno de los grandes clásicos del género.

¿Quién aparece en ‘Carrie’?

Flanagan escribe y dirige todos los episodios de una Carrie que, en esta ocasión, será interpretada por Summer H. Howell, una joven especializada en el cine de terror a la que recientemente hemos podido ver en Normal. Junto a ella, aparece Samantha Sloyan como la madre de la protagonista. Una actriz recurrente en la filmografía de Flanagan que ya apareció tanto en La maldición de Hill House (2018) como en Misa de medianoche (2021).

Tras ellas, el elenco secundario se configura con Siena Agudong (Fast & Furious 9), Amber Midthunder (Comanchería), Joel Oulette (Los descendientes: Viaje al mundo), Alison Thornton (Elle), Arthur Conti (La Casa del Dragón), Josie Totah (Faces of Death) y Matthew Lillard (Scream), entre otros.

¿Cuándo se estrenará?

Al ser en realidad una miniserie, Prime Video lanzará de golpe los ocho episodios el próximo 7 de octubre.

No será, ni mucho menos, la última colaboración entre el tándem de Flanagan y King. El director volverá a sumergirse en el oscuro ecosistema narrativo del escritor con el desarrollo de una nueva versión de La niebla.

Tras Carrie, podremos ver el esperado nuevo guion del director en Clayface, el villano de DC que dirige James Watkins y la esperada secuela de El Exorcista.