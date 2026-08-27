La reflexión de Ester Expósito sobre el amor que dice mucho de Mbappé: «Me he dado cuenta de que el amor no tiene que doler ni ser tormentoso»

Ester Expósito atraviesa una etapa especialmente intensa, tanto en el terreno profesional como en el personal. La actriz acaba de protagonizar un reportaje en una conocida revista y ha hablado de muchos temas interesantes. Entre otros asuntos, se ha sincerado sobre el amor y sus palabras han despertado el interés de toda España. ¡Nosotros tenemos todos los detalles!

Aunque en ningún momento menciona a Kylian Mbappé, sus palabras llegan después de un verano en el que ambos han acaparado buena parte de la atención mediática. La relación entre la actriz y el futbolista se ha consolidado en los últimos meses y, lejos de esconder lo que sienten, ambos han dejado algunas muestras de complicidad.

La actriz tiene una concepción muy intensa de las relaciones. «El amor me parece un motor maravilloso. El amor romántico es algo que vivo de una manera muy intensa y que significa mucho para mí», reconoce en la entrevista. Una declaración que adquiere un significado especial al conocer su reflexión sobre lo que espera de una relación: «Me he dado cuenta de que el amor no tiene que doler ni ser tormentoso».

Una nueva manera de entender el amor

Las palabras de Ester Expósito reflejan una evolución en su manera de afrontar las relaciones sentimentales. La actriz habla de un amor que no necesita estar marcado por el sufrimiento o los conflictos para ser intenso. La tranquilidad, la complicidad y el bienestar también forman parte de una relación profunda, según se desprende de su reflexión.

En este contexto, sus declaraciones cobran especial interés por el momento personal que atraviesa junto a Kylian Mbappé. La pareja lleva varios meses compartiendo su vida y este verano ha protagonizado diferentes escenas que han confirmado una relación que ambos han preferido mantener lejos de grandes declaraciones públicas.

Ester tampoco ha permanecido indiferente ante los momentos complicados que ha vivido el futbolista. Tras la eliminación de Mbappé del Mundial, la actriz se mantuvo a su lado de manera discreta, sin entrar en las polémicas que rodearon al jugador ni responder a los numerosos comentarios que surgieron entonces.

Su actitud encaja con otra de las características con las que ella misma se define: la lealtad. Expósito reconoce ser una persona «complicada» debido a su enorme sensibilidad, pero también reivindica su fortaleza y determinación. «Me cuesta mucho estar presente, siempre estoy en el mañana y eso genera ansiedad», ha explicado en la revista Harper’s Bazaar.

Esto es lo que busca en una pareja

La actriz también se detiene en las cualidades que considera importantes en un hombre. Y sus palabras permiten conocer una parte de su personalidad que va mucho más allá de la imagen pública que la acompaña desde que alcanzó la fama.

«La inteligencia emocional, la sensibilidad y el sentido del humor son cosas que enganchan», afirma. Pero para Ester Expósito hay algo todavía más importante: la conciencia sobre el mundo que nos rodea y la capacidad de no permanecer indiferente ante las injusticias.

La actriz considera especialmente valioso que una persona sea consciente de sus privilegios y tenga voluntad de utilizarlos para contribuir a mejorar aquello que no funciona en la sociedad.

Una fama que ha aprendido a asumir

Ester Expósito también reflexiona sobre la fama y sobre el precio de vivir bajo una exposición constante. Con el paso de los años, la actriz ha aprendido a asumir que los focos forman parte de la profesión que eligió.

«Si quería una vida tranquila, alejada de los focos, tendría que haber elegido otro camino», reconoce. No obstante, eso no significa que se sienta cómoda con todos los aspectos de la popularidad. La intérprete admite que no soporta demasiado bien la rutina y recuerda su adolescencia como una etapa rebelde.

Su vocación artística apareció muy pronto. Fue después de ver a Johnny Depp en Piratas del Caribe cuando comenzó a sentir con mayor intensidad que quería dedicarse a la interpretación. «He nacido vieja. Siempre me he sentido más mayor, así que de pequeña solo quería actuar y trabajar», recuerda.

La interpretación como forma de vida

Para la actriz, el éxito no se mide únicamente por la fama o por los proyectos que consigue. Su verdadera aspiración pasa por poder vivir de aquello que le apasiona, aunque su concepto de plenitud va todavía más allá.

«Sentirte plena, no estar persiguiendo nada», responde cuando habla de su idea del éxito. Una meta que reconoce que todavía no ha alcanzado, pero hacia la que asegura estar avanzando.

Su relación con la interpretación es tan estrecha que incluso reconoce que le resulta difícil separar a la persona de la actriz. «Me guste o no, mi pasión lo ocupa casi todo. Me cuesta mucho separar a la intérprete de la persona, para mí es lo mismo», explica.

Esa entrega absoluta es una de las claves de su trayectoria. La interpretación ocupa buena parte de sus pensamientos durante las 24 horas del día, una intensidad que reconoce que en ocasiones le impediría llevar una vida más tranquila. Sin embargo, también tiene claro que es precisamente ese oficio el que da sentido a su existencia.