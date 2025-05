No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 30 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 297 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Andrés ha logrado que don Pedro contrate a Ruiz, el detective, como especialista en seguridad laboral. Tasio y Andrés deciden poner al día a Ruiz de todo lo que sucede en la fábrica. El detective acaba teniendo una gran afinidad tanto con Claudia como con Fina, mientras que a Marta no le da buena espina su llegada.

Es más, no puede evitar sospechar algo. La De la Reina exige respuesta a su hermano sobre quién es, en realidad, el nuevo especialista en seguridad laboral. Joaquín y Gema no pueden evitar sentirse muy ilusionados con la adopción, hasta tal punto que no pueden evitar hacer planes para su futuro hijo. Las chicas de la tienda no tardan en aprovechar la ocasión que se les ha presentado para hacer una contundente advertencia a Gema. ¿En qué consiste, exactamente? En que tenga mucho cuidado con don Agustín. Luis ha hecho una gran oferta a Damián a cambio de que no cargue contra Luz, mientras que Digna y Luis no pueden evitar dar muchas vueltas a la situación que están atravesando. María no puede evitar jactarse de que Begoña le pidiera disculpas, por lo que, dadas las circunstancias y como era de esperar, Andrés ha acabado estallando como nunca en su contra.

¿Qué sucede en el capítulo 298 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 2 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Gema no duda en sincerarse con Joaquín, haciéndole partícipe de sus sospechas sobre don Agustín. Así pues, deben pensar otras vías diferentes para poder cumplir su sueño de adoptar. Todo ello mientras Irene acaba enterándose de sus intenciones de formar una familia.

Tras enterarse de quién es en realidad el nuevo especialista en seguridad laboral, Marta busca desahogarse con Pelayo. A pesar de todo, su reacción no es la que esperaba, ni mucho menos. Y es que Pelayo está más preocupado por lo que Ruiz hizo con Marta y Fina. Tanto es así que quiere que Damián le confirme que el detective no va a suponer ningún tipo de amenaza para sus intereses.

Andrés aprovecha la ocasión que se le ha presentado para pedir perdón a Marta. Entre otras cuestiones, por permitir que su padre haya contratado a Ruiz, con todo lo que eso conlleva. Herrera ha conseguido que Irene haga una importante confesión, mientras que Digna encuentra cada vez más razones para casarse con don Pedro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.