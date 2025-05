No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 2 de mayo, disfrutamos del capítulo 298 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ver cómo Gema no tarda en sincerarse con Joaquín, haciéndole conocedor de sus sospechas sobre don Agustín. Así pues, se muestran decididos a encontrar otras alternativas para adoptar. Todo ello mientras Irene acaba descubriendo sus planes para tratar de formar una familia. Tras enterarse de quién es en realidad el nuevo especialista en seguridad laboral de la empresa, Marta decide desahogarse con Pelayo.

La joven se ve sorprendida al ver que su reacción no es la que esperaba, ni mucho menos. Pelayo se muestra profundamente preocupado por lo que Ruiz hizo con Marta y Fina. Es por eso que quiere que Damián le asegure que el detective no va a suponer ningún tipo de amenaza para él. En cuanto a Andrés, vemos cómo se disculpa con Marta por permitir que su padre haya contratado a Ruiz, mientras que Herrera hace a Irene una importantísima confesión. Digna encuentra cada vez más motivos para casarse con don Pedro, mientras que María ha descubierto que Luz evitó que la denunciaran por lo sucedido en la casa cuna. Así pues, se muestra decidida a agradecérselo de alguna forma. Damián no puede evitar lamentarse con Manuela, al darse cuenta de que, dadas las circunstancias y después de todo lo ocurrido, cada vez se encuentra más solo.

¿Qué sucede en el capítulo 299 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 5 de mayo?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Luz disfruta ejerciendo, de nuevo, la medicina en el dispensario. Begoña no tarda en pedirle salir un poco antes para tratar de hacer un plan con Julia. Don Agustín, pese a las dudas de la pareja, parece haber conseguido una entrevista de adopción para Joaquín y Gema.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Ángel Ruiz intenta sonsacar información a Irene, mientras que María hace todo lo que está en su mano para tratar de interrumpir el tiempo que Julia va a pasar con Begoña. Fina decide animar a Digna a lanzarse con don Pedro y, de esta forma, pueda aprovechar el momento.

El doctor Herrera se sincera con Damián sobre Irene, dándole a conocer cuáles son sus planes de futuro en el dispensario. Completamente desolada, Begoña trata de buscar consuelo en Andrés. El joven le pide paciencia hasta que llegue, de una vez por todas, la nulidad matrimonial. María se acerca a Raúl tras pedirle que le enseñe a conducir, mientras que Digna toma una decisión sobre la propuesta de matrimonio de don Pedro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.