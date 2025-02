Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 5 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 239 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Begoña acaba actuando impulsivamente tras la detención de Andrés. Pese al qué dirán, la joven quiere visitarlo a la cárcel. María tiene un tenso enfrentamiento a Jesús por incriminar a Andrés. Todo ello mientras Damián confiesa a Marta todas y cada una de sus dudas respecto a la implicación de Andrés en el asesinato de Víctor. Hay numerosas cuestiones que no terminan de cuadrarle, ni mucho menos.

Profundamente desesperada, Begoña continúa buscando diversas pistas para tratar de demostrar la inocencia de Andrés. Luis siente una profunda alegría por poder estar con Luz pero, a su vez, está preocupado ante la posibilidad de que ella renuncie a la medicina. Sintiéndose culpable por lo ocurrido en la votación, Tasio sabe cómo cobrar su favor a los Merino. A pesar de todo, Joaquín es consciente de que no las tiene todas consigo. Digna y don Pedro se enteran de la detención de Andrés, mientras que Damián hace todo lo que está en su mano para conseguir que Andrés pueda recibir visitas a la mayor brevedad posible. Dadas las circunstancias, Begoña se arma de valor a la hora de lanzar gravísimas acusaciones sobre Jesús respecto a la misteriosa muerte de Víctor. Es más que evidente que no le importan en absoluto las posibles consecuencias, solo quiere ver a Andrés en libertad.

¿Qué sucede en el capítulo 240 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 6 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Begoña ha hecho saber a Damián que está convencida de que Jesús está implicado en la detención de Andrés. Los Merino deciden posicionarse sobre la posible culpabilidad de Andrés, mientras que Jesús intenta manipular a Damián para hacerle creer que, en realidad, Andrés es culpable.

Gema comparte con María la noticia de su marcha pero, a pesar de todo, le ha prometido algo muy concreto. ¿En qué consiste, exactamente? En conservar su amistad a pesar de la distancia que les va a separar. Marta ha hecho el traspaso de poderes a Joaquín por lo que, de forma oficial, es el director de la empresa.

Luz ha hecho saber a Begoña que quiere abandonar el dispensario, mientras que Tasio siente una enorme preocupación por Andrés. Tanto es así que no duda en ofrecer su ayuda pero, tras la votación, no recibe el trato que esperaba por parte de los De la Reina. Don Pedro va a hacer todo lo que está en su mano para evitar que Andrés salga de la cárcel. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.