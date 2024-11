No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 27 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 193 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Carmen no ha dudado en hacer ver a Marta que ha sido tremendamente injusta con Tasio. Ella, como no podía ser de otra manera, ha acabado recapacitando. Gema ha compartido con María la enorme preocupación que siente por Joaquín. Ella aprovecha la ocasión que se le ha presentado para darle un importantísimo consejo. Luz opta por sincerarse con Begoña sobre lo que siente tras la inesperada marcha de Alberto.

Es algo que, desde luego, no esperaba ni muchísimo menos. Santiago se emborracha tras el inesperado y contundente rechazo de Fina. Completamente despechado, el joven se niega en rotundo a aceptar un no por respuesta. Tanto es así que se muestra más que decidido a hacer todo lo que esté en su mano para conseguir su objetivo, sin importar en absoluto las consecuencias. Claudia ha dado el paso por revelar a Mateo todo lo que ha descubierto sobre Tasio. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Andrés ha tenido un primer encuentro con Tasio tras haber descubierto que, en realidad, Tasio es su hermano. Por si fuera poco, observamos cómo don Pedro no ha dudado en pedir explicaciones a Damián por lo de Tasio, mientras que las ilusiones de María con Andrés se rompen en mil pedazos. ¿El motivo? La inesperada llegada de la nulidad matrimonial.

¿Qué sucede en el capítulo 194 de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 28 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Andrés y Begoña se muestran verdaderamente felices tras haber pasado la noche juntos. A pesar de esa dicha, lo cierto es que temen las posibles consecuencias que esto podría llegar a tener a corto plazo.

Lejos de que todo quede ahí, Fina ha dado el paso de contar a Marta todos los detalles sobre lo que ha ocurrido con Santiago. Como era de esperar, la De la Reina no duda un solo segundo en dar un paso más allá, para tratar de evitar que algo malo pueda suceder. Es el momento perfecto para poner los puntos sobre las íes a Santiago.

Tasio, por su parte, quiere saber el motivo por el que Digna se atrevió a dar a conocer su gran secreto, mientras que María tiene un tenso enfrentamiento con Andrés tras haber recibido la notificación de la nulidad matrimonial. Luis no duda en presionar a Joaquín para que, de una vez por todas, tome una decisión respecto a Miriam. Es ahora o nunca. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.