No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después. El pasado lunes 4 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 456 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, los espectadores pudieron ver cómo los Marqueses de Luján se resisten a aceptar la propuesta de Manuel de abandonar la aviación a cambio de que ambos acepten a Jana como su esposa. Lejos de que todo quede ahí, el heredero del Marquesado continúa haciendo todo lo que está en su mano para tratar de liberar a Rómulo. Así pues, opta por proponer una desesperada solución al sargento Burdina. Es consciente de los riesgos pero, dadas las circunstancias, no le queda otra opción.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo, por fortuna, Catalina ha conseguido reponerse de la aparatosa caída que sufrió. Todo ello mientras Cruz se queda verdaderamente impactada al recibir la noticia de que está ocurriendo un rumor respecto a su matrimonio. ¿En qué consiste, exactamente? Todos han empezado a hablar sobre el hecho de que Alonso, su marido, le habría sido infiel. Es algo que, bajo ningún concepto, está dispuesta a tolerar. Por si fuera poco, hemos podido observar cómo Petra ha vuelto a enfrentarse con el Conde de Ayala, mientras Santos ha optado por sincerarse como nunca con la ama de llaves de palacio. Así pues, le hace ver que no entiende en absoluto la actitud que está mostrando Ricardo ante su petición de saber toda la verdad. Marcelo hace saber a Teresa que ha visto a Salvador con otra chica. Una información que María Fernández acaba escuchando por casualidad.

¿Qué sucede en el capítulo 457 de La Promesa que se emite hoy, martes 5 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Catalina, poco a poco, se va recuperando del tremendo golpe que se dio. Lo que la joven ni tan siquiera imagina es que, cuando se recupere, va a tener que hacer frente a otro tipo de golpetazo, pero en esta ocasión de realidad.

Rómulo parece que se va recuperando. A pesar de todo, no es para nada consciente de que Manuel está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para convencer al sargento Burdina para que le ponga en libertad. María Fernández, dadas las circunstancias, no puede evitar dudar de la inocencia de Salvador.

Para tratar de encontrar respuestas, la doncella se desplaza hasta el pueblo para descubrir toda la verdad. Petra y Santos optan por cambiar de estrategia para lograr que Ricardo cuente la realidad sobre la muerte de su mujer mientras que el futuro de Teresa y Marcelo está en el aire tras revelarse su identidad. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.