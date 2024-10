No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que se dejan llevar por esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. El pasado lunes 30 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 432 de La Promesa donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Manuel se ha reafirmado en su idea de contraer matrimonio con Jana. Su padre no tarda en pedirle que reflexione para no cometer un grave error. Y es que es evidente que la noticia del noviazgo entre el hijo de los Marqueses de Luján y la doncella ha impactado a los señores, pero también a los trabajadores. Y es que no tenían ni idea de que esa relación sentimental era una realidad, ni mucho menos.

Curro no tarda en mostrar su apoyo a Jana, pero también sucede lo mismo con Manuel. Al igual que sucede con Catalina y Martina, aunque esta última tiene ciertas reservas. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Vera se muestra profundamente molesta por la insistencia de su madre en recuperar el dinero que se llevó. Todo ello mientras Marcelo se lleva otra fortísima bronca por parte de Santos. Teresa, por su parte, prefiere desentenderse de este asunto. En cuanto a Ricardo, sigue sin ver con buenos ojos el curioso vínculo que se ha creado entre Petra y su hijo, mientras que el Conde de Ayala quiere que Martina se mude con ellos en cuanto se case con Margarita. La joven, como era de esperar, se niega en rotundo a dar ese paso. Es más, tiene claro que ya ha cedido en numerosas cuestiones y no quiere seguir haciéndolo. Ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo de La Promesa que se emite hoy, martes 1 de octubre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Jana sobrelleva, como puede, toda la presión que tiene encima desde que Manuel hizo pública su relación sentimental. Por fortuna, él no se separa de su lado para hacerle mucho más amena esta situación. Clara trata por todos los medios de hacer entender al Conde qué pasó, realmente, con Adrián.

A pesar de todo, y como no podía ser de otra manera, es una confesión bastante dura de asimilar para Pelayo. Lejos de que todo quede ahí, María Fernández continúa sin entender cómo su cuaderno ha llegado a manos de la Marquesa de Luján. Aun así, cree que solamente una persona es capaz de hacer algo así. ¡No tiene dudas!

Alonso y Cruz deciden unir fuerzas para tratar de encontrar una solución respecto al paso que ha dado Manuel de casarse con Jana. Esta situación provoca que la grieta en el matrimonio de los Marqueses se agrande aún más. Algo similar ocurre entre Ricardo y Santos, mientras que Petra sigue haciendo de las suyas para que la relación entre padre e hijo empeore por momentos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española.