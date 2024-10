La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado martes 1 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 433 de La Promesa. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Jana sobrelleva, como puede, toda la presión que tiene encima tras haberse hecho pública su relación con Manuel. Catalina, por su parte, trata por todos los medios de hacer entender al Conde qué fue lo que ocurrió con Adriano. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que se trata de un asunto bastante complejo de asimilar para Pelayo. Y siendo honestos, no es para menos.

Lejos de que todo quede ahí, pudimos ver cómo María Fernández es absolutamente incapaz de entender cómo su cuaderno pudo llegar a manos de la Marquesa de Luján. Por lo tanto, no tarda en llegar a una conclusión puesto que tiene claro que solamente una persona es capaz de hacer algo así. Alonso y Cruz no encuentran una solución a la relación de Manuel y Jana, lo que provoca que la grieta en su matrimonio se haga aún más grande. Al igual que sucede entre Ricardo y Santos. Es más que evidente que los últimos movimientos de Petra para meter cizaña entre padre e hijo han comenzado a surtir efecto, y no es para menos. Curro, por su parte, no tarda en sincerarse con Manuel para hacerle saber, de una vez por todas, quién es en realidad Julia. Parece que, después de todo, ha llegado el momento más que perfecto para hacerlo.

¿Qué sucede en el capítulo de La Promesa que se emite hoy, miércoles 2 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Cruz hace una firme petición en cocinas. ¿En qué consiste, exactamente? En que el asunto que tiene que ver con su hijo Manuel y Jana se lleve con la mayor discreción posible. Esto provoca que la doncella de el paso de hablar personalmente con Cruz para tratar de llevar la situación de la mejor manera posible.

Julia, por su parte, ha dado el paso de sincerarse como nunca con Martina, contándole toda la verdad. Ésta, como era de esperar, no tarda en compadecerse de ella y le pide disculpas por el daño que le haya podido ocasionar. Catalina no ha dudado un solo segundo en hacer saber a Pelayo que le encantaría tener a su hijo con él.

Es más que evidente que el Conde de Añil se queda completamente sin palabras. Al fin y al cabo, esta propuesta es lo último que esperaba y necesitaba para hundirse en un auténtico océano de dudas. No sabe qué hacer ni qué camino tomar, después de todo lo ocurrido en las últimas semanas. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.