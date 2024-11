La Moderna, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 7 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 269 de La Moderna en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Rodrigo sigue los pasos de Emiliano. Éste, por su parte, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para citarse con Cuadrado. Y todo con la firme intención de ajustar cuentas, de una vez por todas. Todo ello mientras Maruja no tarda en comunicar a Paula que la tensión por parte de los agricultores ha aumentado considerablemente en los últimos días.¡Tienen que solucionar este asunto cuanto antes!

Es más que evidente que los trabajadores están profundamente desesperados con la situación, y todo por culpa de Emiliano. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo, en La Moderna, Antonia ha dado el paso de recurrir a don Fermín. Y todo con el firme objetivo de encontrar, a la mayor brevedad posible, el paradero de Pietro. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las consecuencias. Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Teresa no ha dudado un solo segundo en enfrentarse a Lázara, convencida de que ésta no acabó con la vida de Juana por accidente ni muchísimo menos. ¡Está dispuesta a todo para que se sepa toda la verdad, a la mayor brevedad posible! Lázara va a tener que enfrentarse a un juez mientras que, en la corrala, León enferma de gravedad.

¿Qué sucede en el capítulo 270 de La Moderna que se emite hoy, viernes 8 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Emiliano ha conseguido deshacerse de la compleja situación que tenía entre manos. Rodrigo, mientras tanto, ha logrado hacerse con la localización de la fábrica. Por si fuera poco, también se ve en la obligación de despedirse del gran amor de su vida para poner rumbo, de una vez por todas, a París.

Lejos de que todo quede ahí, la audiencia va a poder ver cómo Iván se muestra profundamente agobiado por la gran cantidad de problemas que tienen estrecha vinculación con su proyecto. Así pues, para intentar encontrar las respuestas que necesita, no duda en acudir a Mercedes. En La Moderna, Lázara tiene un fortísimo enfrentamiento con Teresa.

Así pues, ha dado el paso de demostrarle que no tiene ni una sola prueba que asegure que lo que sospecha es realmente cierto. Todo ello mientras Antonia recibe una buenísima noticia, y es que Pietro se va a someter al tratamiento experimental para tratar de curar su enfermedad. No te pierdas los próximos capítulos de La Moderna, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.