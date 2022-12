Ava Max sorprende con ‘Dancing’s Done’ como nuevo adelanto de su álbum

Ava Max ha estrenado nuevo single llamado Dancing’s Done. Este formará parte de su próximo disco, Diamonds & Dancefloors, que la cantante anunciaba hace tan solo un par de días. Ya está disponible para su reserva en los lugares habituales y saldrá oficialmente el 27 de enero de 2023.

La nueva canción de la artista estadounidense de ascendencia albanesa tiene el sonido característico de todos sus trabajos y que ya forma parte de su identidad artística. El tema suena al dance y la música disco de los años 80. Esto está muy enraizado con la estética de este álbum marcada por los diamantes y el glamour disco.

Tomorrow 12 days of Diamonds & Dancefloors begins… 🥀💎 pic.twitter.com/qXjlLHlgVt — AVA MAX (@AvaMax) December 21, 2022

Dancing’s Done está escrita por la propia Ava Max junto con un grupo de escritores de élite que han ganado incluso han ganado premios GRAMMY con sus composiciones. Sus anteriores singles Million Dollar Baby, Weapons y Maybe You’re The Problem también se encontrarán dentro del tracklist de su nuevo trabajo. Recientemente Max también ha lanzado su propio villancico de navidad a modo de regalo y felicitación, Christmas Without You.

A pesar de que el tema no tiene videoclip oficial, la artista ha anunciado que todas las canciones que aún no han salido y este último single tendrán un vídeo propio con un visualizador (visualizer en inglés) o una pequeña animación. Debido a que los diamantes forman una parte fundamental de esta era, se intuye que estos tendrán mucho brillo. Por sus publicaciones en redes sociales, se intuye que esta será la primera y que el resto irán saliendo en los próximos doce días en lo que ella misma ha bautizado como “12 days of Diamonds & Dancefloors”.

Dancing’s Done, el nuevo single de Ava Max, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Después del éxito conseguido en 2020 con su primer disco Heaven & Hell, la artista lanzará su segundo álbum el próximo 27 de enero de 2023 y que llevará por nombre Diamonds & Dancefloors.