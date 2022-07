Ava Max, destrozada tras el tiroteo en Filadelfia tras su actuación

Estados Unidos vuelve a estar en la plana de todos los medios de comunicación internacionales después de que el día 4 de julio se produjesen dos tiroteos en distintas zonas de la geografía yanqui. Una de estas desgracias ha tocado de cerca al mundo de la música, ya que se daba por fuera del Museo de arte de Filadelfia, donde Ava Max estaba realizando una actuación con motivo del festival Welcome America, que llevaba por temática paradójicamente la libertad. Libertad que ahora está en boca de todos los americanos debido a la polémica suscitada por el intento republicano de regulación de las armas de fuego legales.

El tiroteo se ha producido cuando los asistentes al evento estaban disfrutando de una muestra de fuegos artificiales que representaban el final de este festival. A pesar de no haber muertos, si que hay dos personas que se encuentran en estado grave, y estos son dos agentes de policía del estado de Filadelfia, los cuales fueron arroyados por la avalancha de gente que se produjo con los primeros disparos.

Ava Max se ha mostrado muy contundente en sus redes sociales donde ha escrito lo siguiente: «Estoy devastada por el tiroteo que ocurrió después de nuestro concierto en Filadelfia. No sé a lo que ha llegado este país. Estamos traumatizados. Esto debe terminar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AVA MAX (@avamax)

Además de Ava Max, artistas como Jason Derulo y Tori Kelly se han mostrado críticos con el uso de armas en los Estados Unidos, después de haber compartido escenario y experiencia traumática con la artista conocida por los temas Maybe You Are The Problem o Every Time I Cry.

La sociedad americana se encuentra conmocionada después de que se hayan producido varios tiroteos en escuelas y ahora estos hechos. Las cosas deben cambiar y mucho en la legislación de la famosa segunda enmienda.