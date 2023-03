Austin Butler: así fue su incómodo reencuentro con Vanessa Hudgens en los Oscar 2023

Más de tres años después de haber puesto punto y final a su relación sentimental, los actores estadounidenses Austin Butler y Vanessa Hudgens protagonizaron un incómodo reencuentro durante la pasada noche de los Premios Oscar 2023.

Tanto el intérprete de Elvis como la ex-chica Disney acudieron a la ceremonia de los premios más importantes de la industria del cine, que tuvo lugar el pasado domingo, 12 de marzo. El actor californiano fue nominado a Mejor Actor por su impecable interpretación del Rey del Rock, mientras que Vanessa acudió en calidad de invitada.

Aunque la ex pareja se evitó durante la transmisión previa a la gala, Austin Butler y Vanessa Hudgens tuvieron un incómodo momento tras abandonar la famosa after-party de Vanity Fair, la icónica fiesta posterior a la ceremonia que se celebra cada año.

Tal y como se puede ver en los vídeos tomados por los paparazzis que se encontraban presentes a la salida de la fiesta, Austin Butler abandonó la after-party de Vanity Fair acompañado de Sharon Stone. Mientras el dúo saludaba a los fotógrafos, Vanessa Hudgens, pasó delante de él rápidamente, evitando hacer contacto visual con el actor.

En el vídeo se ve como después de notar la presencia de su ex pareja, Vanessa Hudgens baja la mirada hacia su móvil y rápidamente pasa por delante del actor sin darse la vuelta ni pararse a saludar al actor, con quien ya ha dejado claro que no mantiene ningún tipo de contacto.

No obstante, a pesar de que la protagonista de High School Musical intentó pasar desapercibida, el actor se dio cuenta de que acababa de pasar delante de él, y la miró mientras se alejaba entre los invitados a la fiesta, tal y como se puede ver en uno de los vídeos.

