Audiencias de ayer, 13 de abril: el dato que ya preocupa a Pablo Motos y a David Broncano

La batalla por el access prime time (que en realidad es el prime time) en España ha vivido un nuevo capítulo este lunes 13 de abril, pero más allá de quién ha ganado, hay una cifra que ha encendido las alarmas en los despachos de Antena 3 y La 1. El Hormiguero y La Revuelta no han tenido un lunes tranquilo, especialmente hay que mirar a Broncano y los suyos, puesto que la llegada de La isla de las tentaciones hace que los analistas de audiencias de las cadenas tengan que ponerse a trabajar.

El liderazgo de ‘El Hormiguero’ con Leo Harlem

Pablo Motos ha comenzado la semana con fuerza. La visita de Leo Harlem ha otorgado a El Hormiguero un sólido 14,4% de share y 1.861.000 espectadores. Es una victoria clara, con más de 3 puntos de ventaja sobre su competidor directo. Estos datos son buenos respecto a la semana pasada, aunque hay que recordar que la semana pasada estuvo marcada por los partidos de la Champions League.

‘La Revuelta’ y el desgaste de David Broncano

Por su parte, David Broncano y su equipo de La Revuelta se han tenido que conformar con un 11,1 % de cuota y 1.443.000 seguidores. Pepe Viyuela y Henar Álvarez no han dado al programa de La 1 la audiencia necesaria para acercarse a su rival y la tendencia del show de Broncano es preocupante, puesto que sigue sin acercarse a Antena 3 en la lucha de la pública para liderar entre las cadenas nacionales.

El dato que preocupa a ambos: la amenaza de Telecinco

Pero, ¿cuál es el dato que realmente preocupa a Motos y Broncano? La respuesta está en Mediaset. El Express (el previo de la gala que compite contra los dos líderes de la noche) de La Isla de las tentaciones se ha estrenado con un 10,7 % y 1.379.000 espectadores. Con este dato se demuestra que el movimiento de Telecinco al eliminar la emisión diaria de First Dates ha sido un acierto, aunque los fans del programa de Sobera no pensarán lo mismo.

‘La isla de las tentaciones’ también preocupa a ‘MasterChef’

El programa de cocina también está notando en sus audiencias el regreso de las parejas de Telecinco. El programa logra un gran 14.3 % de cuota y 1.226.000 espectadores de media, dejando claro que sigue gustando mucho a la audiencia de Telecinco, que ha elegido programas como Casados a primera vista y La isla de las tentaciones, mientras que ha dado de lado a otros formatos como Gran Hermano.

El gran perdedor de la noche es MasterChef 14, que ha visto cómo pierde el liderato que disfrutaba desde hace dos semanas. Eso sí, lo hace por apenas dos décimas: 11.4 % de share y 800.000 espectadores. A esta fiesta de audiencias del lunes noche se suma un nuevo capítulo de En tierra lejana, que aguanta bien con un 11.5 % y 858.000 espectadores.

A mucha distancia se coloca la emisión de Shooter (5.5 % y 371.000) y en laSexta y cierra Fuera de cobertura (4.7 % y 407.000), que en Cuatro nota la llegada de una nueva oferta.