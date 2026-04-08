Audiencias de ayer, 7 de abril, de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y la entrevista a Shakira

Las audiencias del martes 7 de abril han estado marcadas por el fútbol, que gracias al encuentro entre el Real Madrid y el Bayern de Munich ha dejado a La Revuelta de David Broncano bajo mínimos. El Hormiguero aguanta mejor, aunque pierde el liderato ante el encuentro de los cuartos de final de la Champions League entre los madrileños y los muniqueses, dejando claro que el deporte sigue siendo el rey en audiencias. También hay que mirar con atención el estreno de Al cielo con ella en La 1, programa que hasta hace unas semanas se emitía en la noche de los domingos en La 2. Shakira eligió al espacio de Henar Álvarez para dar su única entrevista a un programa de televisión en España, enfrentándose ante la gala de los martes de Supervivientes, que nota la llegada de un nuevo rival. Analizados los datos en Happy FM.

El falso access prime time que vivimos en España ha tenido tres grandes ofertas. La que ha mandado con fuerza ha sido el fútbol, que gracias al Real Madrid y al Bayern de Munich ha logrado liderar desde Movistar Plus + en una plataforma de pago. La emisión del encuentro logra un 13,7 % de cuota de pantalla, dejando a Pablo Motos y a David Broncano en datos mucho más bajos de lo normal, dejándose más de dos puntos cada uno. La Revuelta es la que peor lo pasa, que cae por debajo del 9 % de cuota y vuelve a sufrir la poca fidelidad de su audiencia, que abandona el programa en cuanto llega una oferta que le interesa más.

First Dates también pierde seguimiento, pero aprovecha las bajadas generales para quedarse a apenas tres décimas de La Revuelta, gracias a que su público objetivo es menos futbolero. Iker Jiménez y su Horizonte también aguantan bien en Cuatro, venciendo una noche más a El intermedio, su rival en laSexta.

Real Madrid vs. Bayern de Munich: 13.7 % y 1.745.000 espectadores

‘El Hormiguero’: 12.8 % y 1.666.000

‘La Revuelta’: 8.7 % 1.133.000

‘First Dates’: 8.4 % y 1.094.000

‘Horizonte’: 7.1 % y 912.000

‘El Intermedio’: 6.7 % y 874.000

‘Cifras y letras’: 4.8% 636.000

Shakira derrota por la mínima a ‘Supervivientes’ en el ‘prime time’

En la segunda parte de la noche, ya sin el fútbol y sin la guerra entre La Revuelta y El Hormiguero, había otra lucha que se ha decidido por la mínima en las audiencias. Al cielo con ella eligió a Shakira (más bien fue al revés) como invitada para su estreno en La 1. Curioso que un programa que se declara feminista elija como invitada a una persona que ha sido condenada a pagar casi ocho millones de euros y a 18 meses de cárcel, que no cumplió por llegar a un acuerdo, por defraudar a Hacienda.

El espacio de Henar Álvarez debuta en la principal cadena de TVE con un 12.1 % de share y 1.044.000 espectadores. Supervivientes: Tierra de Nadie marca en su dato global (termina casi a las dos de la madrugada) 14.1 % de cuota y 877.000 espectadores. La 1 gana en espectadores, pero pierde en share. Esto se debe a que los dos programas tienen horarios muy diferentes, por eso hay que mirar el dato en franja de coincidencia, es ahí cuando la diferencia se ajusta mucho:

‘Al cielo con ella’: 12.1% y 1.019.000

‘Supervivientes: Tierra de nadie’: 12 % y 1.011.000

No muy lejos se queda el nuevo capítulo de En tierra lejana, que se coloca como tercera opción en audiencias gracias a un 12.3 % de share y 934.000 espectadores.

Así quedan las audiencias de los programas del ‘prime time’:

‘Supervivientes: Tierra de nadie’ 14.1 % y 877.000

‘En tierra lejana’: 12.3 % 934.000

‘Al cielo con ella’: 12.1 % 1.044.000

‘Código 10’: 7.5 % y 463.000

‘El Taquillazo’: ‘Politicamente incorrectos’: 5.2 % y 417.000

Antena 3 vuelve a ser la cadena más vista del día

En su guerra por ser la cadena más vista del país, Antena 3 continúa sin que ninguna otra le pueda quitar el trono. Debido al fútbol, las conocidas como temáticas de pago suben hasta casi el 13 % de cuota, gracias a los datos de Movistar Plus + con la Champions. La 1, por su parte, sigue sin poder luchar por el primer puesto y se queda a más de dos puntos de la cadena de Atresmedia. Telecinco continúa con su recuperación y roza el doble dígito en el día de ayer.