¿Por qué no se emite hoy ‘First Dates’ en Telecinco? Las razones

First Dates ya pasó gran parte del verano en Telecinco y fue uno de los salvavidas de la cadena, llegando a superar a El Hormiguero y Viaje al centro de la tele. Tras unos meses en los que estuvo de regreso en Cuatro (su casa desde hace una década), el programa de cita volvió en febrero a Telecinco, donde ha vuelto a ganarse al público y son muchos los días en los que roza el 10 %, disputando la segunda plaza del access prime time con La Revuelta. Es por eso que sorprende la decisión de la principal cadena de Mediaset, que lo elimina de gran parte de los días de la parrilla.

Su regreso a Telecinco ha estado facilitado por el buen rendimiento de Iker Jiménez y su Horizonte en Cuatro, donde se ha ganado una audiencia que ronda el 8 %, con pico incluso del 9 %. De esta manera se ha podido llevar a Sobera a Telecinco sin dejar a Cuatro abandonada en una de las franjas más competidas y con mayor gasto publicitario del día.

La llegada de La isla de las tentaciones ha puesto en un aprieto a los programadores, que saben perfectamente que tienen un enorme filón con el programa de Sandra Barneda. En su anterior edición ya provocó cambios en el access de la cadena, pero First Dates todavía no había llegado. Las parejas de Barneda, con el paso de las semanas, dieron más de un susto a Broncano, al que pelearon la segunda plaza de tú a tú con apenas décimas de diferencia, llegando a vencerle en algunos momentos.

Esos buenos datos son los que necesita Telecinco en estos momentos, por eso ha preparado unas noches que prometen grandes datos. El lunes será entero para La isla de las tentaciones, que competirá en el horario de La Revuelta y de El Hormiguero, extendiendo su duración hasta las casi dos de la madrugada, compitiendo contra las series turcas de Antena 3 y un nuevo programa de MasterChef.

El martes también será día para Barneda y sus parejas. Esta vez, el reality del amor tendrá que hacer de telonero de una nueva gala de martes de Supervivientes. Esto asegura grandes datos durante toda la noche para los fans de los realities.

El miércoles pasará una cosa de lo más curiosa. La isla de las tentaciones, programa que ha robado su hueco a First Dates, será el telonero del programa de citas. Sobera y los suyos se verán relegados a tener sólo una noche a la semana, emitiendo únicamente un día a la semana.

En cambio, los jueves serán día para Supervivientes. Las tentaciones, pese a los buenos datos, no robarán minutos a la gala de expulsión de los jueves, que comenzará como siempre al filo de las 22 h y terminará, para desgracia de los espectadores, cerca de las dos de la madrugada.

Los viernes tampoco habrá hueco para el restaurante de citas, puesto que ¡De Viernes! ocupará toda la noche, como siempre. Tampoco los sábados, que siguen siendo para Got Talent, aunque el espacio de talentos sufre un gran desgaste. El domingo tampoco hay hueco para First Dates, puesto que Mediaset sigue confiando por completo en Supervivientes para ese día de la semana.

Se trata de la primera vez en diez años que lleva en España que el programa de citas no tendrá emisión diaria, aunque hay que explicar a los fans del formato que todavía tienen una esperanza. Cuatro, como hace hasta el momento, seguirá emitiendo después de Noticias Cuatro 2 la reposición de las mejores citas de la historia. Esto quiere decir que desde las 21 h y hasta las 21:40 h hay hueco para seguir dando su dosis a los más cafeteros.