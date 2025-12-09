Así se pueden comprar las entradas para la gira de Rosalía: horarios y precios

Ha sido una larga espera, pero, por fin, los fans de Rosalía están teniendo la oportunidad de disfrutar del nuevo contenido de la catalana. El pasado mes de noviembre, la artista lanzó al mundo su nuevo proyecto discográfico: LUX. Un disco con el que ha batido todo tipo de récords. Y es que, si ya enamoró a todos con Motomami, su proyecto anterior, con este ha dejado claro que irá a por todas. Nuevos sonidos, melodías, letras y canciones que han presentado una era muy diferente de la cantante. Pero, eso no ha impedido que sencillos como Sexo, violencia y llantas, La perla o Berghain hayan logrado viralizarse a nivel mundial.

Rosalía gusta mucho al público, eso está claro. Y es que, la barrera del idioma no es ningún impedimento para disfrutar de las canciones de la catalana. Por ello, y para fortuna de sus fans, ha anunciado de manera oficial un nuevo tour mundial. Un recorrido por el mundo que la llevará a reencontrarse con sus queridos seguidores. Pero, ¿pasará por España? ¿Cómo se pueden comprar las entradas? Realizamos un pequeño repaso de todo lo que se sabe al respecto.

¿Cómo se pueden comprar las entradas para la nueva gira de Rosalía?

Rosalía pasará por España con su LUX Tour. Además, y para nuestra fortuna, la cantante lo hará con varias paradas en Madrid y Barcelona. De hecho, en la capital española, la cantante hará espectáculos los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena. Todo ello para continuar su travesía por su tierra natal, Barcelona, el 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi.

Para poder conseguir las entradas es necesario estar pendientes a las fechas de preventa y venta general. Pues, como no podía ser de otra manera, la demanda que hay para estos espectáculos es arrolladora. Por ello, avisamos que las primeras entradas saldrán a la venta este 9 de diciembre. Y es que, las personas que tengan acceso a la Artist Presale o a la preventa S. Music para clientes del Banco Santander pueden conseguir sus entradas antes que nadie.

¿Cómo acceder a la preventa?

Para poder acceder a la preventa es necesario tener el código fan o ser cliente del Banco Santander. De esta manera, a partir de las 10:00 h y las 11:00 h (los horarios varían dependiendo de la fecha) comenzará la venta de entradas. Lejos de quedar aquí, el próximo día 11, se llevará a cabo la venta general a través de la web oficial de Ticketmaster y Live Nation.

Madrid – 30 de marzo y 1 de abril: a partir de las 10:00 horas

30 de marzo y 1 de abril: a partir de las 10:00 horas Barcelona – 13 y 15 de abril: a partir de las 10:00 horas

13 y 15 de abril: a partir de las 10:00 horas Madrid – 3 y 4 de abril: a partir de las 11:00 horas

3 y 4 de abril: a partir de las 11:00 horas Barcelona – 17 y 18 de abril: a partir de las 11:00 horas

Precios de las entradas de Rosalía en Madrid

Dejamos la lista oficial de los precios de las entradas en el Movistar Arena de Madrid.