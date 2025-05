El pasado martes 6 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. En esta ocasión, contaron con un programa de lo más especial, ya que contaron con la visita de Faustino Oro, considerado como un niño prodigio del ajedrez. Tras una charla con el presentador, al que retó a jugar, llegó el momento en el que Arturo Valls apareció en el escenario del Teatro Gran Príncipe de Madrid para presentar That’s my jam, su nuevo programa en Televisión Española. Se trata de un proyecto inspirado en el show de Jimmy Fallon, en el que varios famosos se enfrentan a numerosas pruebas de lo más sorprendentes y originales. El autoproclamado ‘Jimmy Fallas’, como presentador de That’s my jam, quiso definió así este programa: «Como si se hubieran juntado un guionista, un productor, un mimo y un mono en una sala para crear ideas».

Pero más allá de hablar de este proyecto, la presencia de Arturo Valls en La Revuelta se vio sorprendida con la charla con una de las espectadoras que se encontraba en el teatro, cuyo tema de conversación eran los juguetes sexuales. Algo que David Broncano no dudó un solo segundo en aprovechar para hacer las preguntas clásicas a Arturo Valls. Recordemos que es dar a conocer el dato de cuánto dinero tiene en el banco, así como cuántas relaciones sexuales ha mantenido en los últimos treinta días. Lejos de guardar silencio, el presentador valenciano no tardó en responder: «Seguimos igual, seguimos igual, David». Pero no todo quedó ahí, ya que, a pesar de todo, Arturo Valls trató de responder a ambas cuestiones con una sola frase, lo que provocó que el presentador de La Revuelta acabase completamente descolocado: «6, 5 y 6. Ya las mezclas como tú quieras», aseguró, tirando de humor.

Arturo Valls se sincera en ‘La Revuelta’: «Igual la gente se me pone en contra…»

En un momento dado de la entrevista en el programa que se emite en La 1 de Televisión Española, el presentador de That’s my jam no dudó en aprovechar la ocasión para hacer una sorprendente confesión a David Broncano: «Igual la gente se me pone en contra, pero me da mucha rabia la gente que se pone a cantar en mitad de una entrevista. Es más, te voy a decir una cosa».

Acto seguido, el humorista hizo precisamente eso, cantar en plena entrevista. A lo que se refería el valenciano, muy probablemente, es a la actuación de Amaia Romero en su última visita a La Revuelta, en la que la artista consiguió revolucionar el Teatro Príncipe Gran Vía. Y todo para promocionar Tengo un pensamiento, su nueva canción.

De hecho, este flashmob consiguió hacerse viral en redes sociales, por lo sumamente espectacular que salió. Aun así, tras su peculiar e improvisada interpretación durante su entrevista, Arturo Valls tiró de ironía para decir lo siguiente :»Está feo, no me gusta, y eso Amaia lo sabe», comentó, entre risas. ¡No dejó indiferente a nadie con su comentario!