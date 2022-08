Ariana Grande ha querido homenajear a su difunta ex pareja, Mac Miller, con un pequeño detalle de la nueva colección de labiales que ha añadido a su línea de maquillaje. Cuatro años después del fallecimiento de Mac, la cantante sigue recordándole con este emotivo gesto.

El pasado mes de junio, Ariana Grande lanzó al público su nueva colección de labiales para su línea de maquillaje R.E.M Beauty, que salió al mercado en el año 2021. Durante todo este tiempo, los fans de la artista no han parado de ver pequeñas muestras de afecto hacia la que fue la pareja de Ariana, Mac Miller.

Mac, que falleció hace cuatro años debido a una sobredosis, fue el novio de Ariana Grande hasta el 2018, año en el que la pareja cortó su relación y mismo año de la muerte de Mac Miller.

“Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto tantas veces. Estoy tan enojada estoy tan triste que no sé qué hacer”, declaró en su día Ariana Grande, haciendo referencia a la entonces reciente muerte de Miller.

Según se teoriza vía redes sociales, la artista ha lanzado un aceite labial rosa melocotón que tiene el nombre de Picking Petals. Una usuaria de Tik Tok hizo que el producto se viralizara con el siguiente comentario: “Cuando te das cuenta de que Ari sigue dejándonos pequeños recordatorios de Mac”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de r.e.m.beauty (@r.e.m.beauty)

Y es que el nombre que tiene este aceite labial hace alusión a una de las frases de Mac Miller en su primer tema junto Ariana Grande, The Way, que fue lanzado en 2013. La frase expresa: “Picking petals off the flowers like. Do she love me, do she love me not?”.

Desde el lanzamiento de este hit, ambos artistas no pudieron contener lo que sentían el uno por el otro y comenzaron una bonita relación que quedará en nuestras memorias para el resto de la eternidad.