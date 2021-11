Después de la polémica por los vídeos que ha subido en su canal de YouTube atacando duramente a Mediaset, Antonio David Flores ha vuelto a ser noticia gracias a un tuit que publicó el día 25 de noviembre. Es la fecha en la que se reivindica el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Como es habitual, son muchas las personalidades que denuncian a través de sus redes sociales los múltiples casos de violencia de género que se siguen sucediendo a día de hoy. De esta manera, muestran así su apoyo a las mujeres y manifestando su intolerancia ante esta lacra.

Sin embargo, un tuit del ex guardia civil apoyando la causa feminista ha suscitado controversia. No es para menos, dado que ha sido señalado públicamente como el responsable del maltrato a su ex mujer Rocío Carrasco durante más de 20 años en el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Precisamente, el documental ha sido premiado por el Ministerio de Igualdad por su compromiso en la lucha contra la violencia machista como parte de la campaña Juntas para conmemorar el Día Internacional Contra la Violencia de la Mujer, el 25-N. «Tolerancia cero. Siempre con las víctimas. Día Internacional Contra la Violencia de Género», eran las palabras que utilizaba el ex colaborador de ‘Sálvame’ en apoyo a las mujeres agredidas.

Las respuestas no se hicieron esperar. Si bien es cierto que hubieron ciertas personas que le defendieron destacando que también hay hombres maltratados, la mayoría de tuiteros arremetieron contra Antonio David Flores.

«Pero que lo diga alguien q se ha pasado 25 años maltratando psicológicamente a su ex por platós y revistas haciendo de ése maltrato su modo de vida es de ser un canalla un cínico y un HP y no hay más», escribía una usuaria.

«Manda cojones que sea el quien escribe esto», señalaba otro. Por otro lado, hubo también quien le defendió: «Siempre estaremos al lado de las víctimas. Un abrazo Antonio David, tolerancia cero y las falsas denuncias hay que perseguirlas y denunciarlas», señalaba una integrante de la ‘Marea Azul’, como se hacen llamar los seguidores de Flores.

El padre de Rocío Flores hizo caso omiso a las críticas que recibió. De hecho, fijó el tuit en su perfil para que no se perdiera entre las demás publicaciones. Por otro lado, aprovechó para retuitear comentarios en contra de Jorge Javier Vázquez y la Fábrica de la Tele por su actuación en lo sucedido con Carlota Prado.

Que alguien le diga a Antonio David que estar de lado de las víctimas no es su agresor, es defenderlas contra sus agresores — Ali (@alixg_27) November 25, 2021

Tu que te has dedicado precisamente a hundir y maltratar a una persona durante 25 años y ahora que los medios no están de tu lado ¿ahora eres la víctima no?

Que huevazos tenéis algunos… pd: cada uno recoge lo que siembra. — 𝓐𝓷𝓪 (@thepetitAna) November 25, 2021